На сегодняшних торгах Московской биржи вновь произошел обвал акций отечественных компаний и рубля — на сей раз на фоне очередного падения цен на нефть, которое, в свою очередь, спровоцировано запретом США на въезд граждан европейских стран и отменой соответствующих авиарейсов.

На Мосбирже произошел очередной обвал рубля, индексов и акций

Футбол Сотрудники «Ювентуса» находятся в изоляции из-за коронавируса Пресс-служба «Ювентуса» объявила, что многочисленные сотрудники клуба находятся в изоляции после положительного теста на коронавирус у защитника Даниэле Ругани.В изоляции находятся 121 человек, включая игроков, членов тренерского штаба, менеджеров, сопровождающих и сотрудников «Ювентуса».

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Биатлон Йоханнес Бё победил в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринта на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, который стал заключительным в нынешнем сезоне после отмены соревнований в Осло.

Общество Россия закрыла границу для граждан Италии Распоряжение касается и других иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Италии, за исключением граждан стран - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

Экономика Замглавы Центробанка дал совет розничным инвесторам Розничным инвесторам в условии волатильности на рынках следует сохранять трезвость ума и не реагировать на проходящие факторы.

Политика Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ Поправки в Конституцию РФ одобрили депутаты Московской городской думы на заседании 12 марта.

Происшествия Заболевший коронавирусом житель Кубани побывал в Италии По данным нашего источника в правоохранительных органах региона, больной коронавирусом мужчина является жителем станицы Динской, находящейся буквально в двух десятках километров от столицы Кубани.

Политика На Украине совершено нападение на советника главы СНБО Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.