Финансы
Давыдов.ИндексНа Мосбирже произошел очередной обвал рубля, индексов и акций
На сегодняшних торгах Московской биржи вновь произошел обвал акций отечественных компаний и рубля — на сей раз на фоне очередного падения цен на нефть, которое, в свою очередь, спровоцировано запретом США на въезд граждан европейских стран и отменой соответствующих авиарейсов.
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Армия и оружие
В Сирии сфотографировали уникальные гигантские 180-мм пушки С-23
В Сирии до сих пор используют гигантские советские 180-мм пушки С-23.
Футбол
Сотрудники «Ювентуса» находятся в изоляции из-за коронавируса
Пресс-служба «Ювентуса» объявила, что многочисленные сотрудники клуба находятся в изоляции после положительного теста на коронавирус у защитника Даниэле Ругани.В изоляции находятся 121 человек, включая игроков, членов тренерского штаба, менеджеров, сопровождающих и сотрудников «Ювентуса».
Общество
Премьер Италии объявил о закрытии в стране магазинов и ресторанов
Италия останется навсегда "единой, защищенной зоной", и сейчас мы приняли решение закрыть все торговые точки, магазины, бары, рестораны, предоставив им возможность осуществлять доставку на дом.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Здоровье
Врачи назвали продукты для защиты организма от вирусов
Испанские медики перечислили продукты, которые помогут поддержать работу иммунной системы.
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Общество
Коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена
Где именно пара заразилась новым коронавирусом – пока неясно.
Биатлон
Йоханнес Бё победил в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринта на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, который стал заключительным в нынешнем сезоне после отмены соревнований в Осло.
Общество
Россия закрыла границу для граждан Италии
Распоряжение касается и других иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Италии, за исключением граждан стран - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.
Экономика
Замглавы Центробанка дал совет розничным инвесторам
Розничным инвесторам в условии волатильности на рынках следует сохранять трезвость ума и не реагировать на проходящие факторы.
Происшествия
В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19
Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Политика
Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ
Поправки в Конституцию РФ одобрили депутаты Московской городской думы на заседании 12 марта.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Происшествия
Заболевший коронавирусом житель Кубани побывал в Италии
По данным нашего источника в правоохранительных органах региона, больной коронавирусом мужчина является жителем станицы Динской, находящейся буквально в двух десятках километров от столицы Кубани.
Политика
СМИ сообщили о заражении коронавирусом президента Бразилии
У президента Бразилии Жаира Болсонару подтвердился коронавирус.
Политика
На Украине совершено нападение на советника главы СНБО
Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.
Авто
Российская Hyundai Creta обновилась и подорожала
Кроссовер Hyundai Creta, получит двухцветную окраску кузова.
Здоровье
На Украине от осложнений гриппа с осени умерли 63 человека
Число умерших от осложнений гриппа на Украине с 30 сентября прошлого года достигло 63 человек.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Политика
Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе
Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.
Политика
В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию.
Энергетика
Эр-Рияд намерен поставлять нефть в Европу по цене $25 за баррель
Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской.
Общество
В Италии супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Супружеская пара из Альбино в провинции Бергамо в Италии умерла из-за коронавируса SARS-CoV-2 с разницей в пару часов.
Здоровье
Врачи рассказали о смертельных болезнях, которые начинаются внезапно
Российские врачи составили список серьезных болезней, появление которых не сопровождается симптомами заранее.