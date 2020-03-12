Финансы

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексНа Мосбирже произошел очередной обвал рубля, индексов и акций

На сегодняшних торгах Московской биржи вновь произошел обвал акций отечественных компаний и рубля — на сей раз на фоне очередного падения цен на нефть, которое, в свою очередь, спровоцировано запретом США на въезд граждан европейских стран и отменой соответствующих авиарейсов.
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Новый обвал на фондовом рынке. Главное

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На Мосбирже произошел очередной обвал рубля, индексов и акций

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