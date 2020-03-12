Финансы
Новые ИзвестияИндексы Московской биржи и курс рубля продолжили падение
Днем долларовый индекс РТС усилил падение и обвалился более чем на 10,19%, опустившись до 975,52 пунктов, вслед за курсом рубля и на распродажах на рынке акций, - сообщает агентство РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:45, Ашберн
Комментарии
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Общество
В России зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом
В России зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с этим заболеванием.
Политика
Шнуров написал стих о «монархе» Путине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Наука
В янтаре найден череп самого маленького динозавра мезозоя
Как сообщают ученые, этот динозавр был не больше самой маленькой из ныне известных птиц, колибри.
Финансы
Крымский банк пошел против рынка
В марте банк мог столкнуться с резким уходом вкладчиков и испытать проблемы с ликвидностью, предполагают участники рынка.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Политика
Киев разорвал договоры аренды земли с посольством России
Киевский горсовет расторг с посольством России договоры аренды трех земельных участков, на которых должны были возвести новые помещения российского диппредставительства.
Армия и оружие
В Сирии сфотографировали уникальные гигантские 180-мм пушки С-23
В Сирии до сих пор используют гигантские советские 180-мм пушки С-23.
Происшествия
В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Биатлон
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии
Футбол
«Спартак» сказал, что Иличич им неинтересен, а вчера он положил покер в плей-офф ЛЧ»
Было видно, что у Иличича есть все качества, чтобы заиграть в топ чемпионатах.
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Футбол
УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу
Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Происшествия
ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Общество
В Латвии из-за коронавируса объявили чрезвычайное положение
Всего в республике зарегистрировано 16 случаев заболевания коронавирусом.
Общество
Китайские учёные обнаружили «слабое» место у коронавируса
Экономика
Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Общество
Россия закроет въезд гражданам Италии
Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Политика
Встречавшийся с Трампом чиновник из Бразилии заразился коронавирусом
Бразильский чиновник Фабио Вайнгартен заразился новым типом коронавируса COVID-19 по приезде из США.
Общество
В Новой Москве начато строительство инфекционной больницы
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские власти приступили к строительству инфекционной больницы в Новой Москве.
Общество
В Турции сообщили о переносе туристического сезона из-за коронавируса
Турецкие власти рекомендовали туроператорам перенести туристический сезон в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.
Энергетика
Названа себестоимость нефтедобычи в России
По словам чиновника федерального правительства, себестоимость составляет от 9 до 20 долларов за баррель.
Общество
В Европе осталась одна страна без коронавируса
Черногория осталась единственной страной Европы, где до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, заявил в телеэфире эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич.
Музыка
Новый клип дуэта «Аигел» набирает популярность в сети
Более 16 тысяч просмотров за четыре часа набрал новый клип на песню You’re Born дуэта поэтессы Айгель Гайсиной из Набережных Челнов и музыканта Ильи Барамия .
Гаджеты
Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока
Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.