Финансы

Новые ИзвестияНовые ИзвестияИндексы Московской биржи и курс рубля продолжили падение

Днем долларовый индекс РТС усилил падение и обвалился более чем на 10,19%, опустившись до 975,52 пунктов, вслед за курсом рубля и на распродажах на рынке акций, - сообщает агентство РИА "Новости".
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Новый обвал на фондовом рынке. Главное

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На Мосбирже произошел очередной обвал рубля, индексов и акций

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В России зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом

В России зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с этим заболеванием.
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Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
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В янтаре найден череп самого маленького динозавра мезозоя

Как сообщают ученые, этот динозавр был не больше самой маленькой из ныне известных птиц, колибри.
Замана 08:32
Финансы

Крымский банк пошел против рынка

В марте банк мог столкнуться с резким уходом вкладчиков и испытать проблемы с ликвидностью, предполагают участники рынка.
Коммерсантъ вчера в 18:32
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Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
РБК 07:22
Политика

Киев разорвал договоры аренды земли с посольством России

Киевский горсовет расторг с посольством России договоры аренды трех земельных участков, на которых должны были возвести новые помещения российского диппредставительства.
Газета.Ru 12:31
Армия и оружие

В Сирии сфотографировали уникальные гигантские 180-мм пушки С-23

В Сирии до сих пор используют гигантские советские 180-мм пушки С-23.
Shraibikus News вчера в 13:35
Происшествия

В коронавирусной больнице в Москве умер пациент

Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Lenta.ru 10:58
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Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии

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Футбол

«Спартак» сказал, что Иличич им неинтересен, а вчера он положил покер в плей-офф ЛЧ»

Было видно, что у Иличича есть все качества, чтобы заиграть в топ чемпионатах.
Чемпионат вчера в 12:35
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Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
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Футбол

УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу

Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.
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Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»

ТАСС 11:11
Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:49
Происшествия

ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Газета.Ru 03:33
Общество

В Латвии из-за коронавируса объявили чрезвычайное положение

Всего в республике зарегистрировано 16 случаев заболевания коронавирусом.
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Общество

Китайские учёные обнаружили «слабое» место у коронавируса

Портал Поиск вчера в 06:40
Экономика

Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса

Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском 11:29
Общество

Россия закроет въезд гражданам Италии

Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории.
Lenta.ru 12:27
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Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 12:31
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости 06:46
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Встречавшийся с Трампом чиновник из Бразилии заразился коронавирусом

Бразильский чиновник Фабио Вайнгартен заразился новым типом коронавируса COVID-19 по приезде из США.
Газета.Ru 11:13
Общество

В Новой Москве начато строительство инфекционной больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские власти приступили к строительству инфекционной больницы в Новой Москве.
RT на русском 12:29
Общество

В Турции сообщили о переносе туристического сезона из-за коронавируса

Турецкие власти рекомендовали туроператорам перенести туристический сезон в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.
РБК вчера в 21:21
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Названа себестоимость нефтедобычи в России

По словам чиновника федерального правительства, себестоимость составляет от 9 до 20 долларов за баррель.
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Общество

В Европе осталась одна страна без коронавируса

Черногория осталась единственной страной Европы, где до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, заявил в телеэфире эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич.
Интерфакс 05:51
Музыка

Новый клип дуэта «Аигел» набирает популярность в сети

Более 16 тысяч просмотров за четыре часа набрал новый клип на песню You’re Born дуэта поэтессы Айгель Гайсиной из Набережных Челнов и музыканта Ильи Барамия .
Kazanfirst.ru 09:42
Общество

Премьера Канады поместили на карантин из-за признаков коронавируса

РИА Новости 12:32
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Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока

Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
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