Экономика
Аргументы и ФактыНа Московской бирже вновь обновлен исторический максимум
В первый в 2020 году день торгов индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум - 3086,09 пункта, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:22, Ашберн
Политика
Львовский журналист сравнил Киев с Москвой
Журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины, назвав при этом Киев "второсортной" версией Москвы.
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье
Жертвами пожара, площадь которого составила 110 квадратных метров, стали двое взрослых и двое детей.
Армия и оружие
Reuters: шесть человек погибли от авиаудара к северу от Багдада
По автоколонне членов шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашед Аш-Шааби» («Силы народной мобилизации») вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада нанесены авиаудары, сообщает Reuters со ссылкой на источник в иракской армии.
Космос
Навигационный спутник Глонасс-М ввели в строй раньше плана
Запущенный на орбиту 11 декабря спутник «Глонасс-М» ввели в строй на два дня раньше плана.
Культура
Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»
Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Политика
Иран напомнил ООН о своем праве на самооборону
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи обращает в письме внимание, что вместо заявленной борьбы с терроризмом, США сражаются против тех, кто противостоит террористам.
Общество
Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Происшествия
Восемь детей госпитализированы на Украине после пожара в клубе
В Тернопольский области Украины восемь детей получили разной степени ожоги после пожара, возникшего в ходе праздничных мероприятий в сельском клубе.
Армия и оружие
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Политика
Путин и Макрон обсудили убийство Сулеймани
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили озабоченность из-за ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
Главную улицу Комсомольска-на-Амуре затопило после прорыва трубы
Трубу прорвало возле торгового центра «Оникс» на проспекте Ленина. Вода начала заливать проезжую часть.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Футбол
«Ювентус» объявил о трансфере Кулушевски
Туринский "Ювентус" объявил о трансфере полузащитника "Аталанты" Деяна Кулушевски.
Авто
В Сети показали новый Cupra Leon в камуфляже
Производители автомобилей из компании Seat начали испытания нового поколения Cupra Leon.
Кино
Disney опубликовал тизер новинок 2020 года
Хоккей
Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею
Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова сделала отчет о новогодней ночи
Накануне Оксана опубликовала небольшой отчёт для подписчиков о том, как её семья провела новогоднюю ночь.
Здоровье
В Хани откроется новая врачебная амбулатория
Помимо объектов здравоохранения в городе Нерюнгри, в перечень объектов входят открытие врачебной амбулатории в поселке Хани, фельдшерского пункта в поселке Золотинка и строительство новой врачебной амбулатории в селе Иенгра.
Политика
BI: Трамп отругал сотрудников Белого дома из-за сокрытого звонка Путина
Президент США Дональд Трамп отругал экс-директора разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сказали ему о звонке российского лидера Владимира Путина в 2017 году.
Футбол
Бенито стал частью киевского «Динамо»
Гаджеты
Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Общество
Экс-глава Nissan опроверг причастность семьи к побегу из Японии
Бывший глава Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон опроверг информацию, что сбежать из Японии в Ливан ему помогла семья, передает Bloomberg со ссылкой на его заявление.
Происшествия
Стоматолог в Уссурийске избил женщину с ребенком на руках
В ответ врач схватил женщину за руку и начал ломать пальцы, а также бить локтем по голове, несмотря на то что у нее на руках находился ребенок.
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Технологии
В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7
В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
Политика
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.