Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыНа Московской бирже вновь обновлен исторический максимум

В первый в 2020 году день торгов индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум - 3086,09 пункта, сообщает ТАСС.
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Торги на Московской бирже начались с нового максимума

Коммерсантъ04:23

Мечта инвестора: 2019 год стал лучшим для вложений

News.ru03:30

Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

ТАСС11:26

Бумаги компаний РФ в основном дешевеют на бирже в Лондоне

ПРАЙМ06:00

Рынок РФ открыл первые торги года новым максимумом по индексу МосБиржи

Finam.Ru02:20

Фондовые торги в России открылись в плюсе

Банки.ру02:16

На Московской бирже вновь обновлен исторический максимум

Аргументы и Факты12:10
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Политика

Львовский журналист сравнил Киев с Москвой

Журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины, назвав при этом Киев "второсортной" версией Москвы.
РИА Новости 19:25
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье

Жертвами пожара, площадь которого составила 110 квадратных метров, стали двое взрослых и двое детей.
Вести.Ru 03:57
Армия и оружие

Reuters: шесть человек погибли от авиаудара к северу от Багдада

По автоколонне членов шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашед Аш-Шааби» («Силы народной мобилизации») вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада нанесены авиаудары, сообщает Reuters со ссылкой на источник в иракской армии.
Коммерсантъ 18:31
Космос

Навигационный спутник Глонасс-М ввели в строй раньше плана

Запущенный на орбиту 11 декабря спутник «Глонасс-М» ввели в строй на два дня раньше плана.
Журналистская правда 06:35
Культура

Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»

Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
Интермонитор.ру 19:59
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 16:26
Общество

Зеленский отчитался о своих доходах

RT на русском 13:24
Политика

Иран напомнил ООН о своем праве на самооборону

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи обращает в письме внимание, что вместо заявленной борьбы с терроризмом, США сражаются против тех, кто противостоит террористам.
Российская газета 20:15
Общество

Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги

Российская газета 09:22
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Газета.Ru 12:50
Происшествия

Восемь детей госпитализированы на Украине после пожара в клубе

В Тернопольский области Украины восемь детей получили разной степени ожоги после пожара, возникшего в ходе праздничных мероприятий в сельском клубе.
Российская газета 15:22
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

RT на русском 16:56
Политика

Путин и Макрон обсудили убийство Сулеймани

Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили озабоченность из-за ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
Газета.Ru 09:47
Происшествия

Главную улицу Комсомольска-на-Амуре затопило после прорыва трубы

Трубу прорвало возле торгового центра «Оникс» на проспекте Ленина. Вода начала заливать проезжую часть.
Transsibinfo 04:26
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Футбол

«Ювентус» объявил о трансфере Кулушевски

Туринский "Ювентус" объявил о трансфере полузащитника "Аталанты" Деяна Кулушевски.
ProstoProSport 01:54
Авто

В Сети показали новый Cupra Leon в камуфляже

Производители автомобилей из компании Seat начали испытания нового поколения Cupra Leon.
OAnews 11:10
Кино

Disney опубликовал тизер новинок 2020 года

Профиль вчера в 13:23
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
RT на русском вчера в 16:34
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости 11:06
Шоу-бизнес

Беременная Оксана Самойлова сделала отчет о новогодней ночи

Накануне Оксана опубликовала небольшой отчёт для подписчиков о том, как её семья провела новогоднюю ночь.
Bimru.ru вчера в 05:47
Здоровье

В Хани откроется новая врачебная амбулатория

Помимо объектов здравоохранения в городе Нерюнгри, в перечень объектов входят открытие врачебной амбулатории в поселке Хани, фельдшерского пункта в поселке Золотинка и строительство новой врачебной амбулатории в селе Иенгра.
SakhaNews вчера в 20:31
Политика

BI: Трамп отругал сотрудников Белого дома из-за сокрытого звонка Путина

Президент США Дональд Трамп отругал экс-директора разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сказали ему о звонке российского лидера Владимира Путина в 2017 году.
Газета.Ru 16:22
Футбол

Бенито стал частью киевского «Динамо»

Спорт день за днем 11:02
Гаджеты

Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
РИА Новости 13:28
Общество

Экс-глава Nissan опроверг причастность семьи к побегу из Японии

Бывший глава Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон опроверг информацию, что сбежать из Японии в Ливан ему помогла семья, передает Bloomberg со ссылкой на его заявление.
Rambler News Service вчера в 14:33
Происшествия

Стоматолог в Уссурийске избил женщину с ребенком на руках

В ответ врач схватил женщину за руку и начал ломать пальцы, а также бить локтем по голове, несмотря на то что у нее на руках находился ребенок.
Известия 16:58
Армия и оружие

Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Life.ru 18:46
Технологии

В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7

В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
RT на русском 19:17
Политика

Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
РИА Новости 16:59
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