Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыНа Московской бирже вновь обновлен исторический максимум

В первый в 2020 году день торгов индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум - 3086,09 пункта, сообщает ТАСС.
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Что будет влиять на фондовые индексы и российскую валюту

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Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

ТАСС03 января в 11:26

Мечта инвестора: 2019 год стал лучшим для вложений

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Рынок акций РФ ускорил рост по основным индексам

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Открытие торгов Мосбиржи вызвало резкий рост индекса IMOEX

Экономика сегодня03 января в 02:30
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При пожаре в Карелии погибли четверо мужчин

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Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны

Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
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Россиянин Большунов выиграл гонку «Тур де Ски»

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Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России

Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Российская газета 10:15
Происшествия

В Архангельске мужчина с ножом напал на водителя «скорой»

В Архангельске сотрудники полиции задержали мужчину, совершившего нападение с ножом на водителя бригады скорой помощи.
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Умер боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

В Петербурге умер хирург-онколог и автор блога о лечении рака Андрей Павленко, он больше года боролся с онкологическим заболеванием.
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Медведев принес России победу над США в матче ATP Cup

Первая ракетка России Даниил Медведев принес России ключевое очко в копилку сборной страны в матче против США.
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Экономика

Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани

Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
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Владимир Зеленский с семьей улетел отдыхать в Оман

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Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке

Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
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Солнце и Земля максимально сблизились

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
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«Металлург» дома победил «Сибирь» и выиграл 4-й матч подряд

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Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество

Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
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Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов заявил, что для победы в финале чемпионата мира над сборной Канады каждый из игроков должен провести лучший матч в жизни.
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Армия и оружие

Помпео отреагировал на угрозу Трампа уничтожить десятки целей в Иране

Соединённые Штаты Америки будут действовать в соответствии с законом в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майкл Помпео после обещания главы Белого дома Дональда Трампа уничтожить 52 цели на территории Исламской Республики.
News.ru 09:32
Политика

Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани

Тегеран начал предпринимать дипломатические шаги в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Сулеймани.
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Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ

Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
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Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

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Российская газета вчера в 09:19
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Xiaomi переведет свои ноутбуки на процессоры AMD Ryzen 4000U

AMD представит новое поколение гибридных процессоров для мобильных ПК 7 января, но Ryzen 4000U уже успели засветиться в конфигурации ноутбуков HP ранее, а сейчас стало известно, что они будут использоваться и в новых ноутбуках Xiaomi.
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Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Греция и Северная Македония начали получать российский газ по трубопроводу "Турецкий поток", сообщил глава "Булгартрансгаза" Владимир Малинов в эфире радио BNR.
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Технологии

Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.
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Украинец Зинченко забил свой второй гол за «Манчестер Сити»

Гол Зинченко помог «Манчестер Сити» обыграть «Порт Вейл» и выйти в 1/16 Кубка Англии В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» принимал клуб четвёртого по значимости дивизиона страны «Порт Вейл».
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В новогоднюю ночь в Иркутской области был ранен пулей ребёнок

В ночь на Новый год в одном из садоводств, расположенных в Иркутской области, ребёнок был ранен пулей.
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Происшествия

В Канаде у лайнера при взлете отлетело колесо

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе в Судане погибли 18 человек. Военный самолет упал после взлета в нескольких километрах от аэропорта.
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Хаджикадунич: «У „Ростова“ хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов»

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич в пилотном выпуске проекта «Один день» клубного ТВ высказался о шансах команды попасть в Лигу чемпионов.
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Шведский хоккеист осудил поцелуй герба российским форвардом

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Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
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Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

UfacityNews.ru 02 января в 16:30
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