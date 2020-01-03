Экономика
Аргументы и ФактыНа Московской бирже вновь обновлен исторический максимум
В первый в 2020 году день торгов индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум - 3086,09 пункта, сообщает ТАСС.
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Политика
Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Спорт
Россиянин Большунов выиграл гонку «Тур де Ски»
Общество
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Хоккей
Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России
Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Происшествия
В Архангельске мужчина с ножом напал на водителя «скорой»
В Архангельске сотрудники полиции задержали мужчину, совершившего нападение с ножом на водителя бригады скорой помощи.
Общество
Умер боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
В Петербурге умер хирург-онколог и автор блога о лечении рака Андрей Павленко, он больше года боролся с онкологическим заболеванием.
Теннис
Медведев принес России победу над США в матче ATP Cup
Первая ракетка России Даниил Медведев принес России ключевое очко в копилку сборной страны в матче против США.
Экономика
Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке
Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Общество
Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество
Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
Хоккей
Ларионов: финал Россия — Канада — всегда огромный праздник для мирового хоккея
Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов заявил, что для победы в финале чемпионата мира над сборной Канады каждый из игроков должен провести лучший матч в жизни.
Армия и оружие
Помпео отреагировал на угрозу Трампа уничтожить десятки целей в Иране
Соединённые Штаты Америки будут действовать в соответствии с законом в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майкл Помпео после обещания главы Белого дома Дональда Трампа уничтожить 52 цели на территории Исламской Республики.
Политика
Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани
Тегеран начал предпринимать дипломатические шаги в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Сулеймани.
Хоккей
Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ
Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
Энергетика
Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Гаджеты
Xiaomi переведет свои ноутбуки на процессоры AMD Ryzen 4000U
AMD представит новое поколение гибридных процессоров для мобильных ПК 7 января, но Ryzen 4000U уже успели засветиться в конфигурации ноутбуков HP ранее, а сейчас стало известно, что они будут использоваться и в новых ноутбуках Xiaomi.
Общество
Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Греция и Северная Македония начали получать российский газ по трубопроводу "Турецкий поток", сообщил глава "Булгартрансгаза" Владимир Малинов в эфире радио BNR.
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.
Футбол
Украинец Зинченко забил свой второй гол за «Манчестер Сити»
Гол Зинченко помог «Манчестер Сити» обыграть «Порт Вейл» и выйти в 1/16 Кубка Англии В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» принимал клуб четвёртого по значимости дивизиона страны «Порт Вейл».
Происшествия
В новогоднюю ночь в Иркутской области был ранен пулей ребёнок
В ночь на Новый год в одном из садоводств, расположенных в Иркутской области, ребёнок был ранен пулей.
Происшествия
В Канаде у лайнера при взлете отлетело колесо
Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе в Судане погибли 18 человек. Военный самолет упал после взлета в нескольких километрах от аэропорта.
Футбол
Хаджикадунич: «У „Ростова“ хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов»
Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич в пилотном выпуске проекта «Один день» клубного ТВ высказался о шансах команды попасть в Лигу чемпионов.
Хоккей
Шведский хоккеист осудил поцелуй герба российским форвардом
Общество
Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
Гаджеты