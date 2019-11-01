Транспорт
Комсомольская правдаНа Московском центральном диаметре произошел сбой в движении поездов
В пятницу, 22 ноября, произошел сбой в движении на Московском центральном диаметре-2. На МЦД-2 и Рижском направлении Московской железной дороги в сторону столицу увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 05:37, Ашберн
Игры
Функция Remote Play Together стала доступна всем пользователям Steam
Происшествия
Подростки сбили полицейского в Подмосковье
Двое подростков на ВАЗ 2105 сбили сотрудника ГИБДД, пытаясь скрыться от погони.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
«По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом», — заявили в ведомстве.
Происшествия
Главу подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве
Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
Политика
В Кремле признали ошибочность новых правил медосмотра водителей
Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Минздрав отложил на полгода новый порядок медицинского осмотра для водителей, который должен был вступить в силу.
Общество
Путину не доложили о проблемах при запуске МЦД
Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и прокатился по ветке, соединяющей Одинцово и Лобню.
Происшествия
ФСБ задержала в Дагестане занимавшуюся махинациями с золотом банду
Федеральная служба безопасности задержала в Дагестане преступную группу, которая занималась махинациями при торговле изделиями из золота и серебра, сообщается на сайте ведомства.
Спорт
Исполняющий обязанности ВФЛА будет назначен в субботу
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) соберется в субботу и назначит исполняющего обязанности главы организации.
Политика
Песков прокомментировал публикацию кадров жестокого убийства в Сирии
Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась
Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Политика
Захарова пошутила о пропаже сантехники с украинских кораблей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на пропажу унитазов с украинских кораблей, которые РФ вернула Украине.
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Происшествия
В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы
Экономика
Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
Политика
Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
По данным Frank RG, в 2018 году pos-кредитование в России выросло на 20%, а к 1 июля 2019 года портфель pos-кредитов, выданных российскими банками, достиг 258 млрд рублей, заявил представитель "Самсон-фармы".
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
Общество
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
Происшествия
Экс-директора «Водоканала» отправили под домашний арест
Бывший директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков отправлен под домашний арест.
Здоровье
Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма
Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
Общество
ФСБ задержала членов террористической организации
Происшествия
В московском ОВД умер задержанный за хулиганство мужчина
"В четверг в отделение полиции Орехово-Борисово Северное был доставлен мужчина 1975 года рождения для составления протокола об административном правонарушении за мелкое хулиганство", - сказал собеседник агентства.
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения
Политика
В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина
Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Авто
Эксперт рассказал, какие вопросы нужно задать перед заливкой моторного масла в машину
Эксперт рассказал, какие вопросы нужно задавать перед заливкой моторного масла в машину.
Политика
Pobjeda (Черногория): ГРУ в центре шпионского скандала Белграда и Москвы (Pobjeda)
Появилась видеозапись, на которой российский дипломат и сотрудник военной разведки ГРУ Георгий Клебан передает большую сумму денег высокопоставленному сербскому офицеру.