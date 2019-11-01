Транспорт

Комсомольская правдаКомсомольская правдаНа Московском центральном диаметре произошел сбой в движении поездов

В пятницу, 22 ноября, произошел сбой в движении на Московском центральном диаметре-2. На МЦД-2 и Рижском направлении Московской железной дороги в сторону столицу увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
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