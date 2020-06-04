Дожди и сильный ветер обрушились на Москву и область. Ливень не прекращался всю ночь. В разных районах столицы ветер повалил более 30 деревьев и повредил десятки автомобилей.

На Москву и область обрушились сильные ливни и ветер

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