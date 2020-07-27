Общество

ПрофильПрофильНа Москву надвигается сильный дождь с грозой и градом

В ближайшие часы в Москве и Подмосковье ожидается сильный дождь, гроза и ветер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщает столичный главк МЧС.
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Татарстанцам прогнозируют + 32 градуса и ветер до 22 м/с

Московский Комсомолец14:00

На Москву надвигается ливень, гроза и град

РЕН ТВ10:52

На Татарстан надвигаются ливни с градом и ветром до 22 м/с

БИЗНЕС Online05:29

На Татарстан надвигаются гроза и град

Татар-информ08:45

Очень сильные дожди, гроза и град: на Петербург надвигается стихия

Мойка7805:44

Град и ливень надвигаются на Москву

News.ru10:42

Дождь с градом и ветром до 19 м/с надвигается на Москву

Газета.Ru27 июля в 09:43
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Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

РИА Новости 10:07
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Политика

В КГБ Белоруссии раскрыли детали биографии задержанных бойцов ЧВК

Представитель группы «А» КГБ Белоруссии раскрыл детали биографии задержанных под Минском российских боевиков из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 15:32
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
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Шоу-бизнес

Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева сообщила о скорой свадьбе

Бывший муж Маргариты Грачевой в порыве ревности отрубил ей кисти рук в декабре 2017 года.
Известия 17:02
131
Армия и оружие

Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ

Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
Военное дело 04:42
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Политика

«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов

Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
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Экономика

Чистый убыток «Аэрофлота» за первое полугодие вырос в три раза

Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые шесть месяцев 2020 года составил 42,3 млрд руб. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,1 млрд руб.), следует из отчетности компании.
РБК 13:45
4
Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости 08:37
1,9K
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
1,5K
Игры

С помощью 11 модов игрок в TES V: Skyrim воссоздал боевую систему из The Witcher 3: Wild Hunt

Автор YouTube-канала LowEnder решил воссоздать в The Elder Scrolls V: Skyrim боевую систему из The Witcher 3: Wild Hunt.
3DNews 06:07
Политика

Правительство Якутии может возглавить Андрей Тарасенко

По информации источников KONKURENT.RU, Тарасенко прочат вакантное место председателя правительства Республики Саха (Якутия).
Konkurent.ru 17:19
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Общество

Счетная палата выявила занижение числа инвалидов, нуждающихся в жилье

Минстрой России ежегодно в обоснованиях бюджетных ассигнований занижает численность инвалидов, нуждающихся в обеспечении жильем, говорится в докладе Счетной палаты.
РИА Новости 17:15
Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости вчера в 09:26
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Здоровье

Три пациента с коронавирусом умерли за сутки в Приморье

За последние сутки в регионе обнаружили 108 новых носителей коронавируса. Общее число случаев инфицирования COVID-19 достигло 6608.
Evo-rus.com 09:13
22
Армия и оружие

В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США

Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
Известия вчера в 17:42
193
Общество

Впервые за 40 лет несколько исторических зданий в Москве передвинут

Некоторые исторические здания на территории компрессорного завода "Борец" в Марьиной Роще за Савеловским вокзалом впервые за сорок лет передвинут на более чем 100 м для их сохранности.
Газета.Ru 12:42
19
Шоу-бизнес

38-летняя Алена Водонаева призналась, что бесплодна

38-летняя Алена Водонаева призналась, что бесплодна Напомним, что у Алены Водонаевой есть девятилетний сын Богдан, который родился в браке журналистки с бизнесменом, кандидатом политических наук Алексеем Малакеевым.
Вокруг ТВ 03:20
14
Игры

Обнародованы системные требования для PC-версии Horizon Dawn

В Steam появилась информация о системных требованиях для запуска игры Horizon Zero Dawn.
Чемпионат 06:05
3
Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 27 июля в 04:52
1,1K
Общество

В ВОЗ заявили о нескорой выработке иммунитета от коронавируса

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет к COVID-19, сообщает "Коммерсант".
Накануне.Ru 18:59
3
Здоровье

Россиян предупредили об опасности горячей еды

Гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью радио Sputnik предупредил россиян об опасности горячей еды, заявив, что человеческий организм не приспособлен к употреблению горячей пищи, однако может к ней адаптироваться.
Lenta.ru 19:27
Космос

Пуск ракеты «Протон-М» перенесён на 31 июля из-за новых проверок

Госкорпорация уточнила, что решение принято в связи с необходимостью дополнительных проверок узлов и агрегатов Ракета должна вывести на орбиту российские телекоммуникационные космические аппараты "Экспресс-103" и "Экспресс-80".
Интерфакс 10:37
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Происшествия

В Пензенской области каратистку осудили за избиение любовницы мужа

Суд в Сердобском районе Пензенской области приговорил к обязательным работам местную жительницу, имеющую черный пояс по каратэ, по обвинению в избиении любовницы своего мужа, сообщила в среду прокуратура региона.
РИА Новости 16:49
1
Политика

Белорусское агентство БелТА сообщило о задержании 32-х наемников ЧВК Вагнера

Всего, по данным «БелТа», в республику прибыли более 200 боевиков ЧВК Вагнера для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Эхо Москвы 20:04
Общество

В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России

Как сообщает ToDay News Ufa, в России в ближайшие дни ожидается дождливая погода.
ToDay News Ufa 15:21
2
Технологии

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 10:52
33
Общество

СМИ: В России из-за коронавируса застряли около тысячи суррогатных детей

В России остаются около 1 тыс. младенцев, родившихся у суррогатных матерей, которых невозможно вывезти из страны из-за закрытых границ, пишет газета The Guardian по результатам собственного расследования.
Росбалт 17:59
Интернет

«Яндекс» рассказал о приложении, которое нельзя удалить с компьютера

Российские пользователи заметили, что на их компьютерах появилось приложение "Телемост" - так называется сервис видеосвязи, разработанный в "Яндексе".
Российская газета вчера в 11:39
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
1,4K
Общество

В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК 15:38
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