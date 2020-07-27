В ближайшие часы в Москве и Подмосковье ожидается сильный дождь, гроза и ветер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщает столичный главк МЧС.

На Москву надвигается сильный дождь с грозой и градом

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