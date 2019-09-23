Происшествия
РБКНа НПЗ «Сургутнефтегаза» в Ленинградской области произошел пожар
На нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши (Ленинградская область) произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Происшествия
Сенатор обратился в СК из-за блога юмориста из КВН
Следователи проводят проверку после жалобы экс-губернатора Курской области, сенатора от региона Александра Михайлова на пародийные видео бывшего участника команды КВН «Прима» Антона Сасина.
РБК 07:19
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
В 2019 году, указывает СК, была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства Круга, следствие было возобновлено.
RT на русском 04:12
Транспорт
Медведев утвердил новые требования к безопасности детских экскурсий
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил об утверждении новых требований к организации детских экскурсионных поездок на автобусах, в соответствии с которыми все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
Интерфакс 07:16
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетят четыре страны Африки
В жизни принца Гарри Южная Африка всегда занимала особое место.
REGNUM 20 сентября в 09:22
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Николь Кидман рассказала о выбравших сайентологию и Тома Круза детях
По информации ряда источников, отношения Николь Кидман с приёмными детьми были настолько напряжены, что ей запретили посещать свадьбу Коннора.
News.ru вчера в 09:30
Экономика
Белоруссия возьмет кредит у Китая и расплатится с Россией
Кредитная история Ежегодные платежи в пользу Российской Федерации с учетом обслуживания кредитов составляют сумму, близкую к миллиарду долларов США, признаются в минфине Белоруссии.
Газета.Ru 01:39
Происшествия
Амнистия капитала впервые обернулась против бизнесмена
Отмечается, что в марте 2017 года декларация Израйлита была изъята в налоговой службе Федеральной службой безопасности (ФСБ), а затем приобщена к уголовному делу об отмывании средств.
REGNUM 05:18
Футбол
Бернарду Силва удалил шутку про Менди из-за обвинений в расизме
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил подшутить над своим одноклубником Бенджамином Менди.
Евро-футбол.ру вчера в 13:34
Энергетика
России предрекли глобальное лидерство на мировом газовом рынке
В американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) заявили, что Россия, США и Катар через 10 лет станут лидерами на мировом газовом рынке.
Газета.Ru 06:55
Гаджеты
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD
Телевизором 8K Ultra HD может считаться устройство с экраном разрешением не менее 33 Мп (не менее 7680 x 4320 пикселей) с соотношением сторон экрана 16:9, поддерживающее частоты обновления 24, 30 и 60 к/с, 10-битное представление цвета и цветовое пространство ITU-R BT.2100, ключевые функции HDR и защиту контента уровня HDCP 2.2.
iXBT.com 01:50
Космос
Китай получил первые снимки необычного вещества, найденного на Луне
Китайский лунный аппарат Yutu-2 отправил новые снимки странного вещества, которое он нашел рядом с небольшим кратером на дальней стороне Луны.
Южный Федеральный 21 сентября в 12:33
Политика
Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
RT на русском 06:51
Экономика
Путин поручил выдавать ипотеку под 2%
Предполагается, что ставка будет снижена и по кредитам на строительство домов на земельных участках, полученных по программе "Дальневосточный гектар".
ТВ Центр 04:38
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Происшествия
После изнасилования волейболистки в Анапе наказали 11 полицейских
Позже один из подозреваемых в сексе с 17-летней волейболисткой на пляже в Анапе стал отрицать причастность полицейских к изнасилованию.
Кубань 24 06:53
Политика
Путин назвал вызов для всего человечества
Распространение онкологических заболеваний является вызовом для всего человечества, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 07:37
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Общество
Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о прекращении работы
Ранее сообщалось, что старейший в мире туроператор Thomas Cook сокращает 2500 сотрудников и закрывает почти 200 офисов.
Газета.Ru 01:55
Политика
Экономист назвал Китай невыгодным партнёром для России
Профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин не видит смысла в дружбе между Китаем и Россией.
Аргументы недели 07:59
Футбол
Матч Кубка России между «Аланией» и ЦСКА пройдет при аншлаге
Владикавказская «Алания» примет ЦСКА в матче 1/16 финала Кубка России.
ProstoProSport 07:43
Спорт
В Кремле назвали срок ответа России WADA
Как справедливо заметил Песков, "WADA не визави Кремля, поэтому, естественно, Кремль не связывается с WADA".
Российская газета 07:37
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
ЖКХ
В Москве началась подача тепла в жилые дома
Известия 07:26
Политика
Порошенко заявил об угрозе энергетической независимости Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что энергетическая независимость страны находится под угрозой.
RT на русском 06:59