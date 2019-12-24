Кино

РИА НовостиРИА НовостиРоссиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве. Об этом РБК рассказали в пресс-службе телеканала.
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с чего всё началось

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве, «которая будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями», сообщили РБК в пресс-службе телеканала.
РБКвчера в 12:54

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«Иронию судьбы» впервые покажут в Full HD

Российская газета03:02

Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Известиявчера в 17:34

На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

РИА Новости02:10

«Иронию судьбы» реставрировали и обещали скоро показать

LentaChel.ruвчера в 22:21

На Новый год покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»

RT на русском02:27

"Россия-1" 31 декабря покажет в Full HD "Иронию судьбы, или С легким паром!"

ТАССвчера в 14:42

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

РБКвчера в 12:54
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Армия и оружие

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии

Российская газета вчера в 14:14
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РИА Новости 03:25
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Причиной крушения Су-57 мог стать отказ электронной системы управления

В качестве одной из версий причин катастрофы истребителя пятого поколения Су-57 рассматривается отказ электродистанционной системы управления (ЭДСУ) самолета.
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РИА Новости 03:19
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Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

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Интерфакс 01:42
Общество

В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер

Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
РБК вчера в 23:00
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В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:49
Общество

Власти Петербурга отказались от парада в годовщину снятия блокады

Власти Петербурга отказались от проведения парада в 76-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады, сообщил губернатор Александр Беглов.
Lenta.ru 03:13
Шоу-бизнес

Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах

Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
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Пропавшую 16 лет назад девушку из Томска нашли в Красноярске

Евразия Daily 22 декабря в 23:54
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РБК вчера в 03:21
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В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене.
BFM.ru 03:19
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Экономика

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье.
Lenta.ru вчера в 18:40
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
ТАСС вчера в 05:57
Общество

Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил проведения экзамена для получения водительских прав.
Известия 03:21
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 04:19
Энергетика

В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
RT на русском 02:30
Транспорт

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Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
RT на русском 01:50
Биатлон

Губерниев отреагировал на назначение Польховского вице-президентом СБР

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил назначение Валерия Польховского на пост вице-президента Союза биатлонистов России по обеспечению сборных команд.
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Политика

Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Lenta.ru вчера в 14:46
Политика

Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года

Обмен пройдет до Нового года Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года; эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.
РБК вчера в 09:34
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У метро «Беговая» в Петербурге возник коллапс из-за серьезного ДТП

Серьезная дорожная авария недалеко от станции метро «Беговая» в Приморском районе Петербурга привела к коллапсу — движение частично перекрыто, на месте работают оперативные службы.
REGNUM 01:33
Происшествия

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

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Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru вчера в 10:21
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Копеечный портативный аккумулятор зарядит iPhone быстрее, чем его собственное зарядное устройство

Производитель утверждает, что его портативный аккумулятор способен зарядить iPhone 11 на 55% за полчаса, тогда как для фирменного зарядного устройства Apple указана производительность в 50% за полчаса.
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Актер Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового фильма

Всемирно известный актер Джеки Чан чуть не погиб во время съемок нового боевика.
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