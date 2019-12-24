Мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой Ирина опровергла информацию о долгах звездной дочери по ЖКХ. Как сообщил Telegram-канал Mash, девушка задолжала 10 тысяч рублей за свою квартиру во Фрунзенском районе Петербурга.

с чего всё началось

Управляющая компания подала в суд на Ольгу Бузову из-за долга по оплате коммунальных платежей. Согласно информации, размещенной в банке данных исполнительных производств, с Ольги требуют 10662 рублей 13 копеек.

На Ольгу Бузову подали в суд из-за долгов по коммуналке

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