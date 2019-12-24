Общество
ИА InterMediaНа Ольгу Бузову подали в суд из-за долгов по коммуналке
Управляющая компания подала в суд на Ольгу Бузову из-за долга по оплате коммунальных платежей. Согласно информации, размещенной в банке данных исполнительных производств, с Ольги требуют 10662 рублей 13 копеек.
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с чего всё началось
Мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой Ирина опровергла информацию о долгах звездной дочери по ЖКХ. Как сообщил Telegram-канал Mash, девушка задолжала 10 тысяч рублей за свою квартиру во Фрунзенском районе Петербурга.Народные новости03:09
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Общество
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Политика
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Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с нацистским лидером Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых руководителей стран Европы.
Экономика
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Долгосрочное соглашение выведет на новый уровень двустороннее сотрудничество, говорится в совместном заявлении компаний. « мы сфокусируемся на создании решений с использованием Data Science, оптимизации процессов и управлении рисками с помощью искусственного интеллекта, совершенствовании систем кибербезопасности», — пояснил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Экономика
Украина подсчитала доход от транзита газа из России
Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
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Защитник Иван Глазков вернулся в «Ладу»
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Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Футбол
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Общество
Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки
Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
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Путин предложил подумать над созданием единой системы публичной власти
Владимир Путин в ходе разговора с парламентариями допустил небольшие изменения Конституции.
Экономика
Силуанов назвал объем неисполненного бюджета нацпроектов
Объем неисполненных выделенных на реализацию нацпроектов средств к концу текущего года составит около 100 млрд рублей, они перейдут на следующий год, заявил первый вице-первый вице премьер и министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
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73-летний американский боксер нокаутировал соперника и побил рекорд
73-летний американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший профессиональный боксер.
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Donnews узнал, чем можно порадовать ростовчан на Новый год
В «Связном» рассказали, какими полезными и «умными» подарками можно порадовать близких в Новый год.
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль город Джарджаназ в Идлибе
Здоровье
На ранней стадии, по данным онкологов, кишечник сигнализирует о раке
Кино
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В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
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Люди болеющие насморком не считают его серьезной болезнью. Между тем ринит в запущенном виде вызывает осложнения.
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
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РБК: компания Курченко лишилась монополии на экспорт угля из Донбасса
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Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
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На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
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Звезда многочисленных боевиков, актер Джеки Чан, который принципиально выполняет все трюки сам, едва не погиб на съемках фильма «Авангард».