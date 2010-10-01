Сразу четыре перехватчика МиГ-31 с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» пролетят в парадном строю над Красной площадью 9 Мая. Откроют парад военно-транспортный Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ. Затем появятся транспортно-боевые вертолеты Ми-35М.

На Параде Победы покажут четыре самолета МиГ-31К с комплексом «Кинжал»

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