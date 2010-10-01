Армия и оружие
ТК ЗвездаНа Параде Победы покажут четыре самолета МиГ-31К с комплексом «Кинжал»
Сразу четыре перехватчика МиГ-31 с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» пролетят в парадном строю над Красной площадью 9 Мая. Откроют парад военно-транспортный Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ. Затем появятся транспортно-боевые вертолеты Ми-35М.
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В Параде Победы примут участие четыре самолета МиГ-31К с комплексом «Кинжал»
Территория новостей01:00
Четыре самолета МиГ-31 с комплексом «Кинжал» пролетят в парадном строю над Москвой
Политическая Экспертизавчера в 17:05
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Общество
«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета 07 мая в 12:16
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Политика
В Сербии ко Дню Победы зажгли огни в Парке освободителей Белграда
Праздничную подсветку, символически напоминающую цвета Красной Армии, зажгли в мемориальном Парке освободителей Белграда накануне Дня Победы 8 мая в Сербии, сообщает пресс-служба Минобороны России.
ИА Красная Весна 01:31
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
Футбол
Семенов рассказал о массовом заболевании игроков «Ахмата»
Защитник "Ахмата" и сборной России Андрей Семенов рассказал о массовом заболевании футболистов грозненского клуба, передает Sportbox.
Газета.Ru 03:50
Футбол
Жена Кокорина поделилась новым фото в блузке с вырезом
Дарья Валитова, жена нападающего «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три фотографии.
Чемпионат 05:25
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Общество
В России за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 10 тыс. 817 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны.
Мойка78 04:09
Политика
В Минске проходит парад в честь 75-летия Победы
Республика Беларусь, 9 мая 2020, 11:15 — REGNUM В столице Белоруссии начался парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
REGNUM 04:15
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета 07 мая в 16:47
Политика
Путин принимает участие в смотре марша караулов Президентского полка
Президент РФ Владимир Путин выступит перед пешим и конным караулом Президентского полка.
News.ru 05:29
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
Энергетика
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru вчера в 06:58
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл
Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor вчера в 05:12
Общество
Коэффициент распространения коронавируса в России достиг минимума
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил 1,06 - это минимальное с начала нового заболевания значение.
ТАСС 04:41
Общество
В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5846, Подмосковье - 918, Санкт-Петербурге - 375, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
РИА Новости вчера в 03:34
Происшествия
Число больных коронавирусом в Челябинской области перевалило за 1000
За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у 91 человека. Всего в регионе зарегистрировано 1058 случаев заболевания.
Челябинск Сегодня 02:39
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Армия и оружие
СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
РИА Новости 07 мая в 13:46
Общество
На площади Героев в Липецке возложили цветы к Вечному огню
На площади Героев в Липецке почтили память погибших минутой молчания. после чего к Вечному огню возложили цветы и пронесли полотно Победы.
Липецкое время 04:09
Авто
В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин
С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 00:18
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 16:13
Здоровье
В Тверской области обновлена сводка по коронавирусу на 8 мая
По информации на 8 мая в Тверской области выздоровели 263 человека, еще у 15 человек заболевание подтверждено.
Все о Твери и Тверской области вчера в 04:46
Политика
В Москве состоялся воздушный парад Победы
Парад традиционно закрывала шестёрка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета флага России с помощью специального дыма.
Говорит Москва 03:59
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Общество
В День Победы над Саратовом пролетят бомбардировщики
Потом в 9:42 над городом пролетит стратегический бомбардировщик Ту-160, который совместно с Ил-78 проведет имитацию дозаправки в воздухе.
RuNews24.ru 06 мая в 05:48