В текущем сезоне 28-летний нападающий сыграл лишь в одной встрече. Это связанно с полученной травмой. Матч "ПСЖ" — "Реал" состоится в сегодня, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени.

Азар сыграет с «Реалом» против «ПСЖ»

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