На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов. "Право и справедливость" набирает 43,6%.

На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

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