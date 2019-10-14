На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов. "Право и справедливость" набирает 43,6%.

На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

Армия и оружие Эрдоган сообщил о 18 жертвах обстрелов Турции с территории Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате обстрелов с сирийской территории за пять дней погибли 18 мирных жителей и 147 были ранены, передает агентство Anadolu.

Политика Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.

Здоровье Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя Смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тысяч населения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Происшествия Госдума проводит опрос о возвращении смертной казни в РФ Уточняется, что вопрос о возможности отмены в РФ моратория на смертную казнь стал обсуждаться после убийства девятилетней девочки в Саратове.

Армия и оружие В Совфеде рассказали о пользе переговоров между Дамаском и курдами Первый заместитель комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ситуацию на северо-востоке Сирии могли бы улучшить переговоры между представителями сирийских властей и курдскими группировками.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Культура Шнуров предложил заменить депутатов на порноактеров Шнуров аргументировал свое мнение тем, что такая Госдума поможет решить проблему рождаемости в России.

Единоборства Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.

Наука Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.