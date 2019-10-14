Политика

REGNUMREGNUMНа Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов. "Право и справедливость" набирает 43,6%.
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«Право и справедливость» лидирует на выборах в парламент Польши

RT на русском15:24

Экзитполы показали победу партии Качиньского на выборах в Польше

РБК16:31

На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

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Первый заместитель комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ситуацию на северо-востоке Сирии могли бы улучшить переговоры между представителями сирийских властей и курдскими группировками.
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Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
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На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
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Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони отреагировал на слова нынешнего гендиректора клуба Ивана Газидиса.
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