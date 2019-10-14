Политика
REGNUMНа Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов. "Право и справедливость" набирает 43,6%.
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Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
Гаджеты
Экран Huawei Mate 30 Pro оказался очень нежным
Флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro примечателен своим сенсорным экраном, который загибается на боковины под большим углом.
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о 18 жертвах обстрелов Турции с территории Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате обстрелов с сирийской территории за пять дней погибли 18 мирных жителей и 147 были ранены, передает агентство Anadolu.
Армия и оружие
Карту тюрем с боевиками в Сирии опубликовало Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало карту, на которой обозначено расположение сирийских тюрем, где содержатся боевики ИГ*.
Происшествия
Неизвестные расстреляли мужчину в Киеве
Двое неизвестных, которые находились в автомобиле Toyota Camry, расстреляли мужчину в Киеве.
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
Смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тысяч населения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Происшествия
Госдума проводит опрос о возвращении смертной казни в РФ
Уточняется, что вопрос о возможности отмены в РФ моратория на смертную казнь стал обсуждаться после убийства девятилетней девочки в Саратове.
Наука
В египетской гробнице нашли самую древнюю карту загробного мира
Археологи обнаружили в саркофаге в некрополе Верхнего Египта надписи, которые оказались древнейшей известной копией "Книги двух путей".
Космос
На МКС впервые вырастили искусственное мясо
Хоккей
Петер Чех отразил два буллита и принес победу хоккейному клубу
Чех, завершивший в мае футбольную карьеру, решил не расставаться со спортом и подписал контракт с английским хоккейным клубом «Гилфорд Феникс».
Музыка
«Ленинград» простился с Петербургом: Сергей Шнуров уходит на плато
Группировка «Ленинград» вечером 12 октября дала заключительный концерт прощального тура на «Газпром Арене».
Футбол
Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Армия и оружие
В Совфеде рассказали о пользе переговоров между Дамаском и курдами
Первый заместитель комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ситуацию на северо-востоке Сирии могли бы улучшить переговоры между представителями сирийских властей и курдскими группировками.
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Общество
В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Армия и оружие
Подсчитано время уничтожения городов искусственным интеллектом
Оружие с искусственным интеллектом сможет уничтожить города мира за считанные секунды.
Киберспорт
В Fortnite может появиться новая карта с началом следующего сезона
В Fortnite могут добавить новую карту после завершения десятого сезона.
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Футбол
Берлускони: «Верните мне „Милан“, чтобы он снова стал великим»
Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони отреагировал на слова нынешнего гендиректора клуба Ивана Газидиса.
Культура
Шнуров предложил заменить депутатов на порноактеров
Шнуров аргументировал свое мнение тем, что такая Госдума поможет решить проблему рождаемости в России.
Единоборства
Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить
Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook
Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Армия и оружие
Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Ясин Актай, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что проводящая военную операцию "Источник мира" на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран.