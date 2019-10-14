На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов. "Право и справедливость" набирает 43,6%.

На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

Энергетика Sabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке Sabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке Саудовские инвесторы 14 октября впервые подпишут обязывающее соглашение по вхождению в российский нефтехимический проект.

Происшествия Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.

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