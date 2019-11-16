Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова. На днях Бузова заявила на концерте в Москве, что следующую песню на английском языке споет на Евровидении.

с чего всё началось

На днях Бузова заявила на концерте в Москве, что следующую песню на английском языке споет на Евровидении. Некоторые СМИ сделали вывод, что именно она станет участником от России на европейском музыкальном конкурсе. "Это бред", — сказал Аксюта на просьбу РИА Новости прокомментировать эти сообщения.

На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

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