Музыка

РИА НовостиРИА НовостиНа Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

На днях Бузова заявила на концерте в Москве, что следующую песню на английском языке споет на Евровидении. Некоторые СМИ сделали вывод, что именно она станет участником от России на европейском музыкальном конкурсе. "Это бред", — сказал Аксюта на просьбу РИА Новости прокомментировать эти сообщения.
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На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова. На днях Бузова заявила на концерте в Москве, что следующую песню на английском языке споет на Евровидении.
РИА Новости06:59

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На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

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Российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа. Известна как бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ»; с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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