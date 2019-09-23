Общество

Lenta.ruLenta.ruНа Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя

Ранее 23 сентября стало известно, что Друзь вернется в интеллектуальную передачу. В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
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Бер назвал решение вернуть Друзя в "Что? Где? Когда?" позорным

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За счет средств граждан в России планируют создать «единый фонд» страхования от чрезвычайных ситуаций, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса.
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Александр Друзь
Инженер
Советский и российский участник телевизионных интеллектуальных игр. Магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова», а также шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трёхкратный чемпион мира по спортивной версии ЧГК, директор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов ЧГК. Многократный участник телеигр «Брэйн ринг» и «Своя игра», в которых установил ряд достижений.
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Илья Леонидович Бер
Российский ведущий
Российский телеведущий, телередактор, публицист, бывший обозреватель «РИА Новости», игрок спортивной версии «Что? Где? Когда?». С 2008 по 2019 год - главный редактор игры «Кто хочет стать миллионером?». С 2017 года - депутат Совета депутатов района Преображенское города Москвы, был выдвинут партией «Яблоко».
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