Общество
Lenta.ruНа Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
Ранее 23 сентября стало известно, что Друзь вернется в интеллектуальную передачу. В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
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Футбол
УЕФА может расширить высший дивизион Лиги наций до 16 команд
Начиная со следующего розыгрыша, высший дивизион турнира может быть расширен до 16 команд, что позволит сформировать четыре группы по четыре сборные.
РИА Новости 14:17
Футбол
Роналду пропустит матч «Юве» с «Брешией». Он вне заявки из-за травмы
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч 5-го тура Серии А против «Брешии» из-за травмы.
Sports.ru 13:33
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Армия и оружие
В России приступили к разработкам истребителей шестого поколения
В России приступили к созданию шестого поколения истребителей.
Газета.Ru 05:05
Путешествия
Крупнейший европейский лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Лоукостеры Ryanair из Ирландии, EasyJet из Великобритании и WizzAir из Венгрии подали заявки на полеты из аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ООО "Воздушные ворота северной столицы".
РИА Новости 14:16
Происшествия
В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
Четверо мужчин заключены под стражу по делу об убийстве Михаила Долгополова во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
РИА Новости 13:01
Энергетика
На восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы
Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали.
REGNUM вчера в 21:36
Политика
Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Известия 02:54
Гаджеты
Первый покупатель iPhone 11 в Москве купил его без очереди
BFM.ru 20 сентября в 02:15
Шоу-бизнес
Наташа Королева занялась йогой в бикини
Наташа Королева занялась йогой в бикини у Мертвого моря. Свою тренировку певица сняла на видео и выложила в Инстаграм.
Aobe.ru 06:42
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском вчера в 16:11
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
Российская газета 02:23
Политика
Раскол в расколе: бывший митрополит ПЦУ обвинил Епифания во лжи
В публичной лжи обвинил предстоятеля Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания бывший митрополит ПЦУ Иоасаф 22 сентября в своей публикации в сообществе «За Українську Церкву» в социальной сети Facebook.
Красная весна вчера в 10:24
Политика
Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io 06:49
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
ЖКХ
В жилых домах Москвы дали отопление
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что власти приняли решение начать подачу тепла на все городские объекты досрочно.
Газета.Ru 08:52
Происшествия
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 13:09
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 12:05
Происшествия
Тягач столкнулся с самолетом в Шереметьево
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Газета.Ru 13:31
Политика
На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией
Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
RT на русском 13:33
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Врачи рассказали о полезных свойствах жвачки
Специалисты считают, что использование жвачки после каждого приема еды в течение 10-15 минут поможет поддерживать в тонусе жевательные мышцы, увеличить кровоток в пародонте и сохранить здоровье зубов, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 01:59
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
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В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
РИА Новости 12:08
Экономика
Курс евро начал резко снижаться
Курс евро начал резко снижаться после выхода крайне негативных данных по промышленному сектору Германии.
Profinance.ru 03:48