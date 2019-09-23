Руководство канала приняло решение отстранить от участия в программах на «Первом» и Бера, и Друзя. В разговоре с РБК Бер уточнил, что его отстранение все еще действует.

с чего всё началось

Ранее 23 сентября стало известно, что Друзь вернется в интеллектуальную передачу. В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.

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