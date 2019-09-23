Общество
Lenta.ruНа Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
Ранее 23 сентября стало известно, что Друзь вернется в интеллектуальную передачу. В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
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с чего всё началось
Руководство канала приняло решение отстранить от участия в программах на «Первом» и Бера, и Друзя. В разговоре с РБК Бер уточнил, что его отстранение все еще действует.РБК09:14
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В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
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Главный бой на UFC Fight Night 159 остановили из-за тычка в глаз
Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.
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МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
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Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен
Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.
КП - Молдова вчера в 18:00
Футбол
«Краснодар» в гостях уступил ЦСКА
Футбольный клуб «Краснодар» 22 сентября на выезде проиграл московскому ЦСКА Матч прошел в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги в Москве на поле «ВЭБ-Арены».
Юга.ру вчера в 14:02
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В ВАДА уточнили суть претензий к московской антидопинговой лаборатории
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Эхо Москвы 11:30
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У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
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Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
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В городах-миллиониках для мусульман массово начнут возводить мечети
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Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
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«Трактор» дома уступил «Нефтехимику»
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РИА Новости 08:11
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Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
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Газета.Ru вчера в 19:54
Происшествия
Журналисту Азару грозит 30 суток ареста из-за акции 31 августа
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Интерфакс 10:55
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WSJ раскрыла проект «Волан-де-Морт» по сбору компромата на Facebook
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РБК 11:14