Руководство канала приняло решение отстранить от участия в программах на «Первом» и Бера, и Друзя. В разговоре с РБК Бер уточнил, что его отстранение все еще действует.

с чего всё началось

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