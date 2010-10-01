Первый канал представит продолжение сериала "Диверсант", рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала.

с чего всё началось

На проекте работал оператор Никита Рождественский, который предложил совершенно другое изображение, которое напоминает "современное европейское кино о войне".

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