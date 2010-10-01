Кино
ТАССНа Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
На проекте работал оператор Никита Рождественский, который предложил совершенно другое изображение, которое напоминает "современное европейское кино о войне".
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с чего всё началось
Первый канал представит продолжение сериала "Диверсант", рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала.ТАССвчера в 23:38
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Продолжение военного сериала «Диверсант» зрители впервые увидят спустя 13 лет
Вестник Кавказавчера в 16:06
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Комментарии
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