с чего всё началось

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк. Об этом Разин написал на своей странице в Instagram.

На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк

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