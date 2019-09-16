Шоу-бизнес

REGNUMREGNUMНа «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк. Об этом Разин написал на своей странице в Instagram.
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с чего всё началось
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал своим подписчикам в Instagram
 подать в суд на редакцию программы "Пусть говорят" на "Первом канале" и ее ведущего Дмитрия Борисова.
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Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за эфира про Заворотнюк

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