Шоу-бизнес

REGNUMREGNUMНа «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк. Об этом Разин написал на своей странице в Instagram.
Читать в источнике
Комментировать139
с чего всё началось
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал своим подписчикам в Instagram
 подать в суд на редакцию программы "Пусть говорят" на "Первом канале" и ее ведущего Дмитрия Борисова.
Московский Комсомолецвчера в 16:39

Подробнее о событии

Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за эфира про Заворотнюк

РИА Новостивчера в 14:46

«Пусть готовятся к судам»: Разин пообещал наказать Первый канал и выложил провокационное фото

Царьградвчера в 14:50

Первому каналу пригрозили судом из-за эфира про Заворотнюк

Lenta.ruвчера в 16:33

Разин намерен судиться с «Первым каналом» из-за эфира про Заворотнюк

Московский Комсомолецвчера в 16:57

Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за обсуждения Заворотнюк

РБКвчера в 19:06

На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк

REGNUM01:48

Разин пообещал засудить Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Взгляд.рувчера в 15:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
Политика

Руководство Чехии обсудит отмену признания Косово

Отмена признания Чехией независимости Косово будет обсуждаться на встрече чешского премьера Андрея Бабиша с главами МИД и МВД, заявил сам Бабиш после встречи с президентом республики Милошем Земаном, высказавшимся негативно о самопровозглашенной республике.
РИА Новости вчера в 17:43
Футбол

Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей на свободу

Мать футболистов Александра и Кирилла Кокориных отреагировала на освобождение сыновей из исправительной колонии Белгородской области по УДО.
РБК 05:24
Происшествия

Под Тверью четыре человека погибли от отравления алкоголем

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек от отравления.
Российская газета 04:43
Происшествия

В Москве женщина сбросила с моста двоих детей

Российская газета 03:52
Политика

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400

Владимир Путин в связи с недавними атаками на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии предложил Эр-Рияду купить у России зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400.
ANNA-News вчера в 16:42
Экономика

Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка

Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК 00:00
Общество

Экипаж МКС похвалил Брэда Питта за роль астронавта

Известия вчера в 17:01
Происшествия

В Смоленской области БТР на учениях сбил двух сотрудников Росгвардии

Коммерсантъ 04:42
Энергетика

«Русснефть» допускает краткосрочный рост нефти до $100 из-за событий в Саудовской Аравии

Цена нефти из-за событий в Саудовской Аравии если и вырастет до 100 долларов за баррель, то ненадолго, и потом возможен ее обвал ближе к 50 долларам, "Русснефть" по-прежнему закладывает в бюджет цену Brent в 65 долларов за баррель, заявил журналистам на полях Тюменского нефтегазового форума президент компании Евгений Толочек.
ПРАЙМ 04:53
Политика

Опрос показал, как украинцы оценивают деятельность Зеленского

Положительную оценку деятельности президента Украины Владимира Зеленского дали 70% жителей страны, отрицательную – 9%, свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного во вторник социологической службой Центра Разумкова.
РИА Новости 05:03
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии

Немецкие медики сделали актрисе трепанацию черепной коробки, чтобы удалить опухоль головного мозга, однако безрезультатно.
Bimru.ru 05:24
Происшествия

При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека

Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Происшествия

Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа

RT на русском вчера в 06:11
Хоккей

Тренер «Нью-Джерси» впечатлен способностями Гусева

Ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Рик Ковальски остался доволен дебютом Никиты Гусева в товарищеском матче с «Бостоном» (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 04:03
Экономика

Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч

Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 05:41
Происшествия

В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери

В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Общество

Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и стал мультимиллионером

Газета.Ru 00:51
Армия и оружие

Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Шоу-бизнес

Саша Савельева рассказала, что могла умереть при родах

Российская певица, бывшая солистка поп-группы "Фабрика" Саша Савельева впервые рассказала о беременности и родах.
Народные новости вчера в 17:50
Здоровье

Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
Политика

Крымский парламент отказался переименовать полуостров

Инициатива по приданию Крыму второго названия Таврида рассматриваться не будет, заявил кандидат на пост спикера крымского парламента второго созыва Владимир Константинов.
Lenta.ru 04:16
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Политика

В Госдуме обсуждают новые правила ухода в отпуск

В Госдуме предлагают внести изменения в правила ухода россиян в отпуск.
Газета.Ru 05:02
Армия и оружие

ИГ впервые за полгода выложило обращение своего лидера

В апреле аль-Багдади впервые за пять лет появился на видео.
URA.Ru вчера в 15:01
Политика

МС-21 совершил первый международный перелет

Российский гражданский самолет МС-21, продемонстрированный недавно на авиасалоне "МАКС", совершил свой первый международный перелет "Жуковский – Стамбул".
Утро.ru вчера в 07:45
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Авто

Kia Stinger получил в России новое оснащение

Фастбек Kia Stinger получил в России новую комплектацию под названием Style.
AutoNews вчера в 12:00
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Хоккей

Хет-трик Капризова помог ЦСКА победить «Локомотив»

Чемпионат вчера в 14:49
Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Разин
Российский политик
Российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, наиболее известный по работе с группой «Ласковый май». Заслуженный артист Республики Крым, ответственный секретарь Московского купечества.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное