После аномальной грозы непогода пришла и в Санкт-Петербург.В Северной столице, помимо сильного ливня, прошел и град. Некоторые градины достигали размера с перепелиное яйцо и пробивали стекла в автомобилях.

На Петербург обрушился град размером с перепелиное яйцо

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