Общество

Новгородские ведомостиНовгородские ведомостиНа Петербург обрушился град размером с перепелиное яйцо

После аномальной грозы непогода пришла и в Санкт-Петербург.В Северной столице, помимо сильного ливня, прошел и град. Некоторые градины достигали размера с перепелиное яйцо и пробивали стекла в автомобилях.
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В Петербурге выпал град размером с яйцо

Neva.Today14:55

«Филиал ада»: в Петербурге выпал гигантский град размером с теннисный мяч

Мойка7812:56

Фото и видео: Города Ленобласти бомбит град размером с монету и голубиное яйцо

47 новостей10:47

Гигантский град и странные молнии превратили Петербург в «филиал ада»

Московский Комсомолец12:29

Сильнейший град крушит на юге Петербурга стёкла автомобилей – видео

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На Петербург обрушился град размером с яйцо

Газета.Ru12:44

«У нас тут филиал ада открылся?» Град размером с яйцо в Петербурге бьёт машины и крыши

Фонтанка.Ру11:34
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 17:51, Ашберн
Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Компания вчера в 14:50
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Происшествия

Полиция задержала Михаила Ефремова

Ведомости 11:51
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение о помощи

РБК 10:38
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Политика

Ростовский губернатор заручился поддержкой президента на выборах

Глава региона попросил Путина поддержать намерение принять участие в сентябрьских выборах губернатора Ростовской области.
REGNUM 07:48
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Здоровье

Врач-терапевт рассказала, кому не стоит есть мороженое

Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН, накануне в интервью радио Sputnik, специалист поделилась с россиянами, в каких именно случаях необходимо следить за количеством съеденных порций мороженого.
МТВ онлайн вчера в 22:45
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Общество

МГУ установил новый рекорд в международном университетском рейтинге

Столичный университет установил новый рекорд и достиг своего лучшего результата за всю историю рейтингов QS c 2004 года.
Российская газета 17:13
Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре

ТАСС 15:00
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Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
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Здоровье

Стремительный рост числа пневмоний фиксируют в Ивановской области

Стремительный рост числа пневмоний продолжают фиксировать в Ивановской области.
Кстати.News вчера в 08:14
90
Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
25
Общество

Новосибирский избирком пригрозил забастовкой

В Новосибирской области члены избирательных комиссий внезапно высказали опасения из-за предстоящего всеобщего голосования по поправкам в Конституцию.
Atas.info 07:49
22
Здоровье

Мясников заявил, что укус клеща может вызвать аллергию на мясо

Мясников отметил, что клещ вызывает аллергию на мясо. В слюне паразита содержится альфа-галактоза, это же содержится в мясе.
Вечерняя Москва 11:18
4
Общество

Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы

Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
17
Общество

Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
509
Происшествия

Адвокаты допустили, что Ефремов может избежать тюрьмы

Адвокат Сергей Жорин допустил, что срок может быть и меньше пяти лет.
Телеканал 360° 07:59
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Авто

Летом автомобилистов России затронут три нововведения

Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня вчера в 02:04
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Армия и оружие

ВСУ выпустили противотанковую ракету по посёлку Доломитное — СЦКК

Соледар, ДНР, 8 июня 2020, 13:06 — REGNUM Украинские формирования обстреляли населённый пункт Доломитное на севере Горловки, сообщили 8 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
REGNUM вчера в 06:06
4
Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
1,7K
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 06:19
23
Происшествия

В Подмосковье задержали вора в законе, известного как Вася Бандит

ТАСС 04:06
27
Происшествия

На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета, сообщили в пресс-бюро московского управления ведомства.
Интерфакс 15:05
31
Армия и оружие

«Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад

Столетие со дня рождения прославленного советского летчика трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, которое отмечаем сегодня, 8 июня 2020 года, вновь подняло волну споров о том, кто на самом деле одержал большее число воздушных побед в годы Второй мировой войны.
Российская газета вчера в 06:31
2
Игры

Sony объявила дату презентации PlayStation 5

Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ 07:41
64
Экономика

МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов

Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда.
РИА Новости 17:23
1
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
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Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России

Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM 12:08
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
2,1K
Происшествия

Брат погибшего в ДТП с Ефремовым прокомментировал случившиеся

Валерий Захаров, брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, считает, что актер должен понести заслуженное наказание.
Газета.Ru 15:58
6
Общество

В Москве умерли еще 56 больных с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 56 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщает региональный оперативный штаб.
Ведомости 16:29
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Политика

Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шутки об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему стыдно за некоторые шутки "Квартала 95".
РИА Новости 11:32
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Как работают Яндекс.Новости?
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