Общество

Новгородские ведомостиНовгородские ведомостиНа Петербург обрушился град размером с перепелиное яйцо

После аномальной грозы непогода пришла и в Санкт-Петербург.В Северной столице, помимо сильного ливня, прошел и град. Некоторые градины достигали размера с перепелиное яйцо и пробивали стекла в автомобилях.
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«Филиал ада»: петербуржцы делятся впечатлением о непогоде

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«У нас тут филиал ада открылся?» Град размером с яйцо в Петербурге бьёт машины и крыши

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Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ 08 июня в 23:25
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Финансы

Sohu: Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

Россия, как напоминают обозреватели, распродажу американского госдолга начала раньше остальных, избавившись за последние несколько лет об облигаций на несколько миллиардов долларов.
Вечерний курьер 07 июня в 02:10
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Здоровье

Профсоюз медиков просит генпрокурора разобраться с выплатами

РБК ознакомился с письмом, которое межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Действие" направил генеральному прокурору Игорю Краснову Юристы объяснили, как работающим с COVID медикам получить доплаты В нём медики просят генпрокурора оценить действия чиновников Министерства здравоохранения.
Право.ру вчера в 12:50
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отказалась примириться с Ефремовым

Газета.Ru вчера в 14:42
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Авто

До российских дилеров добралась новая Kia Optima

Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня вчера в 03:03
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Общество

Эксперты выскажут мнение о необходимости поправок в Конституцию

Пишем историю вместе- 1 июля в стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Вести Татарстан вчера в 16:57
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Армия и оружие

МиГ-35 оснастят перспективным оружием

"Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, например, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания", - сказал Селиванов.
РИА Новости вчера в 20:39
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Армия и оружие

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости вчера в 14:59
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Армия и оружие

В Грузии намерены начать производство Су-25

На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
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Происшествия

Девушки в бикини прокатились по центру Екатеринбурга в бассейне

Компания молодых людей устроила флешмоб в Екатеринбурге, прокатившись по центру города в бассейне, наполненном водой, сообщает портал E1.ru.
РИА Новости вчера в 23:44
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Общество

Беглов рассказал о скором открытии парикмахерских и бань в Петербурге

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с инициативой адресной поддержки в рамках госпрограммы для петербургских предприятий ОПК.
Мойка78 вчера в 15:05
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Происшествия

Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым

Актер Александр Панкратов-Черный прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, выразив мнение, что к инциденту причастны друзья артиста, которые не помешали ему сесть за руль.
РИА Новости вчера в 23:02
Авто

«Автотор» приостановит сборку BMW из-за нехватки комплектующих

Автостат вчера в 03:16
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Здоровье

Два пациента с выявленным коронавирусом скончались в Забайкалье

В Забайкальском крае за прошедшие сутки в больницах скончались два пациента с выявленным коронавирусом.
Известия 08 июня в 00:09
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Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
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Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
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Кино

Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us

Российская газета 08 июня в 04:37
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Путешествия

Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

Lenta.ru вчера в 09:36
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Происшествия

Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей вчера в 06:44
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Футбол

Алан Дзагоев из-за травмы бедра пропустит месяц

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев получил травму на тренировке. Восстановление может занять месяц, пишет RT.
МИР 24 вчера в 22:11
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Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС вчера в 00:07
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Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета вчера в 09:02
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Политика

В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском 08 июня в 08:27
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Экономика

Запрет импорта в госзаказе пока ограничат одной отраслью

Запрет импорта в госзаказе пока ограничат одной отраслью Инициативы по расширению протекционизма в госзаказе, набравшие популярность на фоне «коронавирусного» спада в экономике, пока свелись к точечной поддержке импортозамещения лишь в электронной промышленности.
Коммерсантъ вчера в 18:32
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Армия и оружие

ВМС США запретят использование флага конфедератов

«Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей распорядился разработать приказ, запрещающий флаг конфедератов в общественных местах и в рабочих зонах объектов ВМС, на кораблях, самолетах, подводных лодках», — заявил представитель военно-морских сил Нейт Кристенсен.
Телеканал RTVI вчера в 20:57
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Кино

Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети

Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM вчера в 08:07
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Кино

Universal Pictures и Бекмамбетов снимут пять screenlife-фильмов

В компании подтвердили, что американская компания подписала контракт с Бекмамбетовым, согласно которому «голливудская студия выпустит пять кинокартин, спродюсированных Бекмамбетовым в формате screenlife», то есть в формате, когда все действие картины происходит на экране компьютера или смартфона.
ИА Красная Весна вчера в 16:42
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Космос

Доказана возможность зарождения жизни при ударе астероида

Японские ученые провели исследование и доказали, что жизнь на Земле действительно могла возникнуть при столкновении нашей планеты с астероидом.
МИР 24 вчера в 09:05
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Как работают Яндекс.Новости?
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