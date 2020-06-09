Общество

Газета.RuГазета.RuНа Петербург обрушился град размером с яйцо

На Санкт-Петербург обрушились ливень и сильнейший град, передает "Фонтанка.ру". Жители города сообщают, что град размером с голубиное яйцо бьет автомобили и повреждает крыши зданий.
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«Размером с куриное яйцо»: Сильнейший град побил машины, покалечил людей и затопил ВПП Пулково

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Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

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Происшествия

Михаила Ефремова отправили под домашний арест

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Общество

Роспотребнадзор рассчитывает на очное обучение школьников с 1 сентября

Москва, 9 июня 2020, 15:03 — REGNUM Российские школьники с 1 сентября начнут обучаться в очной форме, на это надеются в Роспотребнадзоре.
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Политика

Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шутки об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему стыдно за некоторые шутки "Квартала 95", в том числе за ту, в которой он сравнивал страну с "актрисой из немецкого фильма для взрослых", тем не менее, глава государства пояснил, что эта шутка "была о другом".
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Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
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Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
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Происшествия

Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым

Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым.
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Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
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Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Армия и оружие

Сирийская армия успешно отразила наступление террористов в Идлибе

Правительственные войска Сирии успешно отразили атаки джихадистов, передает военный источник.
ФАН 09:00
Происшествия

После аварии в Норильске топливо попало в озеро

После разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты попали в озеро Пясино.
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Песков оценил снятие ограничений в Москве

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Армия и оружие

Forbes оценил военное превосходство России над НАТО в Прибалтике

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Адвокаты допустили, что Ефремов может избежать тюрьмы

Адвокат Сергей Жорин допустил, что срок может быть и меньше пяти лет.
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Здоровье

Профсоюз медиков просит генпрокурора разобраться с выплатами

РБК ознакомился с письмом, которое межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Действие" направил генеральному прокурору Игорю Краснову Юристы объяснили, как работающим с COVID медикам получить доплаты В нём медики просят генпрокурора оценить действия чиновников Министерства здравоохранения.
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США разработают программу строительства ледоколов для Арктики

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Общество

Сервисы каршеринга не смогли запустить поминутную аренду в Москве

Каршеринговые сервисы не смогли запустить 9 июня поминутную аренду автомобилей в Москве из-за отсутствия распоряжения городских властей.
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Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

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В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

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Акции Chesapeake взлетели на 181% за день. Разбираемся, что это было

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Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»

Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
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В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

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