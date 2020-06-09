На Санкт-Петербург обрушились ливень и сильнейший град, передает "Фонтанка.ру". Жители города сообщают, что град размером с голубиное яйцо бьет автомобили и повреждает крыши зданий.

На Петербург обрушился град размером с яйцо

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