На презентации The Future of Gaming любителям консольных игр показали проекты, которые появятся на обновленной PlayStation 5. Одной из знаковых игр приставки будет Gran Turismo 7, продолжение знаменитой гоночной серии. За презентацией следили миллионы пользователей по всему миру.

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Политика Госдеп обвинил Россию в интервенции Турции в Ливию Помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, выступая перед журналистами, заявил, что именно Россия несет ответственность за вмешательство Турции в дела Ливии.

Экономика Члены совета директоров РВК подписали заявление в поддержку Повалко Члены совета директоров Российской венчурной компании (РВК) подписали заявление в поддержку гендиректора Александра Повалко, говорится в сообщении компании.

Интернет СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате. 7

Здоровье Еще 64 человека заразились коронавирусом в Бурятии Из 64 новых зараженных 15 человек прибыли из других регионов России, двое – из очага Гусиноозерской ЦРБ, пятеро – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, четверо - обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. 135

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,4K

Авто Ателье Carlex Design модернизировало Ford Ranger Как отмечает в четверг, 11 июня, тюнинг-компания, спереди над фарами головного света появился небольшой блок, также здесь специалисты установили фирменную радиаторную решётку ателье с диагональными полосами с каждой стороны и вертикальными разрезами.

Футбол Тренер московского «Динамо»: «Готовим „Краснодару“ сюрпризы» Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром".

Технологии Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020 Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.

Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 103

Игры Sony презентовала новую PlayStation Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе. 206

Технологии Обновление Windows 10 теперь доступно для всех Широкое обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004), выпущенное в конце мая нынешнего года стало доступным для всех. 61

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