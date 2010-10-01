Игры

РЕН ТВРЕН ТВНа PlayStation 5 выйдет Gran Turismo 7

На презентации The Future of Gaming любителям консольных игр показали проекты, которые появятся на обновленной PlayStation 5. Одной из знаковых игр приставки будет Gran Turismo 7, продолжение знаменитой гоночной серии. За презентацией следили миллионы пользователей по всему миру.
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На PlayStation 5 выйдет Gran Turismo 7

РЕН ТВ16:57

Показали Gran Turismo 7

Cyber.sports.ru17:56

Анонсирована Gran Turismo 7

CyberSport.ru17:46

Видео: суперкары, вид из кабины и GT Town в демонстрации Gran Turismo 7

3DNews17:26

Sony анонсировала Gran Turismo 7 и другие игры на PlayStation 5

Народные новости20:50

«Человек-паук», Horizon Zero Dawn 2, Resident Evil 8, Gran Turismo 7: анонсы игр для PS5

Игромания.ру17:28
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Политика

Пушков объяснил отсутствие приглашения Зеленскому на парад Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
РИА Новости 19:30
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Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости 09:18
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Киберспорт

Для гениальности Кодзима не нужен: Capcom анонсировала НФ-игру Pragmata в необычном антураже

Компания Capcom анонсировала научно-фантастическую игру Pragmata.
3DNews 18:35
Общество

ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости 21:42
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Политика

Госдеп обвинил Россию в интервенции Турции в Ливию

Помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, выступая перед журналистами, заявил, что именно Россия несет ответственность за вмешательство Турции в дела Ливии.
Московский Комсомолец 20:14
Общество

Губернатор Тверской области сообщил об отмене фестиваля «Нашествие»

Ведомости 15:44
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Экономика

Члены совета директоров РВК подписали заявление в поддержку Повалко

Члены совета директоров Российской венчурной компании (РВК) подписали заявление в поддержку гендиректора Александра Повалко, говорится в сообщении компании.
Ведомости 12:48
Интернет

СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате.
РБК 20:45
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
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Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

REGNUM 04:11
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова похоронили в селе под Рязанью

Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:52
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Здоровье

Еще 64 человека заразились коронавирусом в Бурятии

Из 64 новых зараженных 15 человек прибыли из других регионов России, двое – из очага Гусиноозерской ЦРБ, пятеро – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, четверо - обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Байкал24 09 июня в 23:14
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Игры

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Ark: Survival Evolved

МонаВиста 11:56
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Общество

ПФР рассказал, кому положена выплата 36 тысяч рублей от государства

Размер выплаты составляет около 12 тыс. руб. ежемесячно, однако данную сумму можно получить единоразово за периоды с апреля по июнь, суммарно на 36 тыс. руб.
Говорит Уфа 05:00
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 12:28
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Авто

Ателье Carlex Design модернизировало Ford Ranger

Как отмечает в четверг, 11 июня, тюнинг-компания, спереди над фарами головного света появился небольшой блок, также здесь специалисты установили фирменную радиаторную решётку ателье с диагональными полосами с каждой стороны и вертикальными разрезами.
CarsWeek.ru 05:46
Футбол

Тренер московского «Динамо»: «Готовим „Краснодару“ сюрпризы»

Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Sport.ru 15:44
Технологии

Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020

Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.
3DNews 15:05
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 05:32
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Игры

Sony презентовала новую PlayStation

Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
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Технологии

Обновление Windows 10 теперь доступно для всех

Широкое обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004), выпущенное в конце мая нынешнего года стало доступным для всех.
МонаВиста вчера в 13:45
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Общество

Новое правило в Испании после пандемии возмутило туристов

Бурную реакцию у туристов вызвало введение нового правила на курортах Испании.
Русская Планета 09:31
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Общество

ФСБ предотвратила теракт в Крыму

ФСБ предотвратила теракт в Симферополе.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:28
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Общество

ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегаторов такси группы «Везет»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси.
Известия 12:19
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Происшествия

В Праге облили краской памятник Черчиллю

Известия 16:42
Экономика

Минфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП

Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.
РБК 17:00
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Общество

В Красноярском крае на месяц до июля продлили режим самоизоляции

Как сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края, власти региона с сегодняшнего дня приняли решение продлить режим ограничений из-за эпидемиологической ситуации в регионе до 12 июля.
Kursk.com 05:12
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Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Российская газета 07:35
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Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости вчера в 00:30
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