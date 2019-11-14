Происшествия

ТАССТАССПожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован

Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. "В 16:44 мск пожар был локализован", - сказали в главке.
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Пожар потушили на складе в районе площади трех вокзалов в Москве

РИАМО13:12

Пожар на складе на Комсомольской площади в Москве ликвидировали

ТАСС13:18

Как пожарные цветы «поливали» в горящем складе у площади трех вокзалов

Вечерняя Москва12:12

Пожар на складе у Ленинградского вокзала ликвидирован

Москва 2413:05

Склад с цветами сгорел на Комсомольской площади в Москве

Интерфакс10:18

В Москве полностью ликвидировали пожар на цветочном складе

РИА Новости13:16

Пожар на складе рядом с Ленинградским вокзалом ликвидирован

Агентство Москва13:08
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Общество

«Союзмультфильм» планирует выпустить новые серии «Ну, погоди!»

RT на русском 14:27
Кино

Disney начала предупреждать о расизме в мультфильмах

Компания Disney нашла выход, чтобы хотя бы отчасти избежать обвинений в расизме, которые она неоднократно получала.
Neva.Today вчера в 15:20
Политика

Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Протестующие на площади перед парламентом Грузии в Тбилиси начали устанавливать палатки, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 14:13
Общество

Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и «Аэрофлотом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никак не прокомментировал решение авиакомпании "Аэрофлот" в отношении владельца толстого кота.
Pravda.Ru вчера в 08:33
Политика

Путин рассказал о задачах российского председательства в БРИКС

Московский Комсомолец 11:01
Происшествия

Стрельба произошла в школе в Калифорнии

Газета.Ru 11:36
Политика

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
РИА Новости 14:26
Здоровье

Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз

По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
REGNUM 13:32
Общество

В России изменят механизм раздела собственности супругов

Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Российская газета 03:38
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
Шоу-бизнес

Алла Пугачева тепло поздравила Лолиту Милявскую с днем рождения

Сегодня знаменитая российская певица Лолита Милявская отмечает свой пятьдесят шестой день рождения.
Bimru.ru 07:46
Политика

В Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор о границе

Договор между Россией и Белоруссией по охране границ истекает в ноябре этого года. Лукашенко заявил, что хочет внести изменения в документ.
РИА Новости 13:42
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
РИА Новости 13:08
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания вчера в 03:12
Происшествия

В колледже Благовещенска студент расстрелял сверстников

В Амурском колледже строительства и ЖКХ студент открыл стрельбу из охотничьего ружья. Погибли два человека, в том числе и сам стрелок.
Восток-Медиа 07:53
Футбол

Турция вышла на Евро-2020, сыграв вничью с Исландией

Матч со сборной Исландией завершился со счётом 0:0. Благодаря этому результату на континентальное первенство также пробилась сборная Франции, которая завершила квалификацию на второй позиции в турнирной таблице.
Metaratings 14:15
Политика

Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
РИА Новости 09:44
Шоу-бизнес

Джастин Бибер пришел на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе

Певец пришел на открытие ресторана Тимати вместе с женой Хейли Бибер. 12 ноября Тимати открыл в Лос-Анджелесе свою бургерную.
WMJ.ru вчера в 04:41
Политика

Путин: Москва приветствует разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе

РФ высоко ценит разведение сил сторон в районе сел Петровское и Золотое на юго-востоке Украины, но при этом не понимает заявлений Киева о готовности отказаться от минских договоренностей.
ТАСС 15:23
Политика

Путин заявил, что Боливия находится на пороге хаоса

Владимир Путин заявил, что Боливия находится на пороге хаоса. По его словам, ситуация в этой стране напоминает ту, что сложилась в Ливии.
Российская газета 14:43
Экономика

Инвестор предложил построить второй Северомуйский тоннель на БАМе по концессии

Компания "Северомуйский тоннель-2", учрежденная группой "Сибантрацит", предложила правительству РФ заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии.
Будущее России. Национальные проекты 12:01
Экономика

«Татнефть» определила размер дивидендов по акциям

Нефтяная компания «Татнефть» утвердила размер дивидендов по акциям за 9 месяцев.
Kazanfirst.ru 07:36
Политика

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
РИА Новости 12:27
Футбол

Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча

Спорт-Экспресс вчера в 06:55
Политика

МИД заявил о признании Жанин Аньес руководителем Боливии

Власти России согласны считать Жанин Аньес временным президентом Боливии после отставки Эво Моралеса, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РБК 07:46
Наука

У детей с высоким уровнем холестерина могут развиться психические заболевания

Ученые обнаружили, что новорожденные, у которых в пуповинной крови обнаружен высокий уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), известного, как «хороший холестерин», поскольку он удаляет жир со стенок артерий, - значительно позже получили более высокие оценки по психологическому развитию.
OAnews вчера в 11:50
Происшествия

Оскорбивший полицейских чиновник из Пскова ушел в отставку

Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия после конфликта с полицией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Газета.Ru 14:54
Происшествия

Раскрыта сумма собранных в поддержку рядового Шамсутдинова денег

Россияне собрали около 700 тысяч рублей в поддержку Рамиля Шамсутдинова, который в воинской части в Забайкалье расстрелял своих сослуживцев.
Lenta.ru 11:52
Авто

В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар

В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
32CARS.ru 12 ноября в 16:54
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