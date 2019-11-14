Происшествия
ТАССПожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован
Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. "В 16:44 мск пожар был локализован", - сказали в главке.
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Общество
«Союзмультфильм» планирует выпустить новые серии «Ну, погоди!»
Кино
Disney начала предупреждать о расизме в мультфильмах
Компания Disney нашла выход, чтобы хотя бы отчасти избежать обвинений в расизме, которые она неоднократно получала.
Политика
Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента
Протестующие на площади перед парламентом Грузии в Тбилиси начали устанавливать палатки, сообщает "Интерфакс".
Общество
Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и «Аэрофлотом»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никак не прокомментировал решение авиакомпании "Аэрофлот" в отношении владельца толстого кота.
Политика
Путин рассказал о задачах российского председательства в БРИКС
Происшествия
Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Политика
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
Здоровье
Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз
По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
Общество
В России изменят механизм раздела собственности супругов
Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева тепло поздравила Лолиту Милявскую с днем рождения
Сегодня знаменитая российская певица Лолита Милявская отмечает свой пятьдесят шестой день рождения.
Политика
В Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор о границе
Договор между Россией и Белоруссией по охране границ истекает в ноябре этого года. Лукашенко заявил, что хочет внести изменения в документ.
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Происшествия
В колледже Благовещенска студент расстрелял сверстников
В Амурском колледже строительства и ЖКХ студент открыл стрельбу из охотничьего ружья. Погибли два человека, в том числе и сам стрелок.
Футбол
Турция вышла на Евро-2020, сыграв вничью с Исландией
Матч со сборной Исландией завершился со счётом 0:0. Благодаря этому результату на континентальное первенство также пробилась сборная Франции, которая завершила квалификацию на второй позиции в турнирной таблице.
Политика
Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер пришел на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе
Певец пришел на открытие ресторана Тимати вместе с женой Хейли Бибер. 12 ноября Тимати открыл в Лос-Анджелесе свою бургерную.
Политика
Путин: Москва приветствует разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе
РФ высоко ценит разведение сил сторон в районе сел Петровское и Золотое на юго-востоке Украины, но при этом не понимает заявлений Киева о готовности отказаться от минских договоренностей.
Политика
Путин заявил, что Боливия находится на пороге хаоса
Владимир Путин заявил, что Боливия находится на пороге хаоса. По его словам, ситуация в этой стране напоминает ту, что сложилась в Ливии.
Экономика
Инвестор предложил построить второй Северомуйский тоннель на БАМе по концессии
Компания "Северомуйский тоннель-2", учрежденная группой "Сибантрацит", предложила правительству РФ заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии.
Экономика
«Татнефть» определила размер дивидендов по акциям
Нефтяная компания «Татнефть» утвердила размер дивидендов по акциям за 9 месяцев.
Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча
Политика
МИД заявил о признании Жанин Аньес руководителем Боливии
Власти России согласны считать Жанин Аньес временным президентом Боливии после отставки Эво Моралеса, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Наука
У детей с высоким уровнем холестерина могут развиться психические заболевания
Ученые обнаружили, что новорожденные, у которых в пуповинной крови обнаружен высокий уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), известного, как «хороший холестерин», поскольку он удаляет жир со стенок артерий, - значительно позже получили более высокие оценки по психологическому развитию.
Происшествия
Оскорбивший полицейских чиновник из Пскова ушел в отставку
Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия после конфликта с полицией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Происшествия
Раскрыта сумма собранных в поддержку рядового Шамсутдинова денег
Россияне собрали около 700 тысяч рублей в поддержку Рамиля Шамсутдинова, который в воинской части в Забайкалье расстрелял своих сослуживцев.
Авто
В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар
В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.