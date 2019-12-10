Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене при подписании Минских соглашений. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов, который при президенте Викторе Януковиче был первым заместителем главы его администрации.

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

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