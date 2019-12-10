Политика
РИА НовостиПротив Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»
Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене при подписании Минских соглашений. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов, который при президенте Викторе Януковиче был первым заместителем главы его администрации.
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Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
После саммита Аваков заявил, что в ходе встречи Сурков бросил на стол бумаги и кричал: «Мы так не договаривались!»
Футбол
«Зенит» начал решающий матч Лиги чемпионов против «Бенфики»
В Лиссабоне стартовал матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между местной «Бенфикой» и петербургским «Зенитом».
Происшествия
В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»
Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
Политика
Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing
В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».
Политика
«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о сохранении у российской стороны ещё нескольких «нестандартных козырей» на газовых переговорах.
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Политика
Лавров: Пол Уилан грозит просверлить дрелью головы сотрудников ФСИН
Например, по словам Лаврова, подсудимый угрожает просверлить дрелью головы сотрудникам Федеральной службы исполнения наказания.
Общество
Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков
Происшествия
В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем
Самолет Як-42, следовавший рейсом Уфа — Нижневартовск, сел в уфимском аэропорту с отказавшим двигателем.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Общество
Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины
Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.
Гаджеты
Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human
В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.
Технологии
В России запустили единую регистрацию от Apple
По мнению аналитика Telecom Daily Ильи Шатилина, при регистрации на сторонних ресурсах Apple генерирует подставную электронную почту, позволяя клиенту не раскрывать свой личный адрес.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» в матче ЛЧ
Матч, проходивший на «Ред Булл Арене» в Зальцбурге, завершился со счётом 2:0 в пользу «Ливерпуля».
Общество
Capcom выпустит ремейк Resident Evil 3
Политика
Путин не одобрил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России
Российский президент Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением режиссера Александра Сокурова, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат были удостоены награды.
Политика
Министр обороны Украины прокомментировал нормандский саммит
Встречу лидеров в «нормандском формате», которая состоялась в Париже 9 декабря, прокомментировал глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
На юго-западе Москвы была убита 20-летняя студентка Российского университета дружбы народов (РУДН), передает "Московский комсомолец".
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Спорт
Комиссия спортсменов МОК отреагировала на решение WADA по России
Комиссия спортсменов международного олимпийского комитета (МОК) поддержала решение Международного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта.
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Политика
Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Происшествия
В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида
Семеро мужчин избили в понедельник 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.