Ураганный ветер во Владивостоке побил рекорд 1969 года
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Порывы ветра в столице Приморского края превышали 40 метров в секунду. При этом ураганом считается скорость ветра 30 метров в секунду. Владивосток побил рекорд 1969 года, сообщила редактор интернет-ресурса "Примпогода" Марина Парфенова.В источнике
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