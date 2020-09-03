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Ураганный ветер во Владивостоке побил рекорд 1969 года

Порывы ветра в столице Приморского края превышали 40 метров в секунду. При этом ураганом считается скорость ветра 30 метров в секунду. Владивосток побил рекорд 1969 года, сообщила редактор интернет-ресурса "Примпогода" Марина Парфенова.В источнике
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Prim.News

Тайфун «Майсак»: в последний раз такой ветер во Владивостоке отмечался в 1969 году

Prim.News02:55
КП - Владивосток

Тайфун «Майсак» в Приморье – синоптики рассказали о его дальнейшей тактике

КП - Владивосток20:04
ТАСС

Во Владивостоке скорость порывов ветра усилилась до 43 м/с

ТАССвчера в 03:27
Lenta.ru

Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео

Lenta.ruвчера в 05:18
Газета.Ru

Ураган во Владивостоке обновил рекорд 50-летней давности

Газета.Ruвчера в 05:13
Телеканал 360°

«Ветрище адской силы!» Жители Приморья засняли обрушившийся на побережье тайфун

Телеканал 360°вчера в 03:53
Вести.Ru

Рвет крыши и ломает деревья. В Приморье пришел супертайфун

Вести.Ruвчера в 13:13

Финляндия сообщила, кому из россиян разрешен въезд в страну

Веские причины и доказательства Заместитель командира Юго-Восточной погранохраны Юха Кивеля в разговоре с Yle уточнил, что владение недвижимостью в Финляндии не является причиной для въезда в страну.
Финляндия сообщила, кому из россиян разрешен въезд в страну
РБК Санкт-Петербург1 сентября в 05:33
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На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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Сайт МВД Белоруссии перестал работать после сообщений о взломе

На официальном сайте МВД Белоруссии появились фотографии президента страны Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караева, якобы обвиняемых в военных преступлениях против белорусского народа, сообщали накануне «Наша нива» и «Белсат».
Коммерсантъ02:07
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ФАС выявила значительное число обманов россиян банками

Заместитель главы ФАС, Андрей Кашеварова, рассказал о проведении проверки всех российских банков, в результате которой выявилось огромное количество фактов недобросовестной конкуренции за первые полгода 2020 года.
ToDay News Ufa02:51
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Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новостивчера в 11:02
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