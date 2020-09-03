Ураган во Владивостоке обновил рекорд 50-летней давности
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Тайфун "Майсак" вызвал сильнейший за 50 лет ураган во Владивостоке, заявил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.В источнике
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