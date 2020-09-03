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Газета.Ru
Газета.Ru

Ураган во Владивостоке обновил рекорд 50-летней давности

Тайфун "Майсак" вызвал сильнейший за 50 лет ураган во Владивостоке, заявил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.В источнике
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Газета.Ru

Ураган во Владивостоке обновил рекорд 50-летней давности

Газета.Ruвчера в 05:13
Deita.ru

Очередной супертайфун угрожает Приморью

Deita.ru22:45
Вести.Ru

Рвет крыши и ломает деревья. В Приморье пришел супертайфун

Вести.Ruвчера в 13:13
Lenta.ru

Мощнейший за полвека ураган сдул людей, деревья и грузовики в российском городе

Lenta.ruвчера в 06:48
КП - Владивосток

Как это возможно? На Тобизина ураганом снесло маяк

КП - Владивосток01:37
Телеканал 360°

«Ветрище адской силы!» Жители Приморья засняли обрушившийся на побережье тайфун

Телеканал 360°вчера в 03:53
ТАСС

Во Владивостоке скорость порывов ветра усилилась до 43 м/с

ТАССвчера в 03:27

Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сказал, что заявление канцлера Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен – фальсификация.
Свободная Прессавчера в 06:31
1,7K

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ruвчера в 01:36
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СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схиигумена Сергия

Следственное управление СК по Свердловской области проверяет сообщения о преступлениях, которые мог совершить в Среднеуральском женском монастыре лишенный сана схиигумен Сергий (Романов).
РИА Новости20:18
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На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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Лукашенко отправил в отставку глав КГБ и Совбеза Белоруссии

Александр Лукашенко уволил руководителя КГБ Валерия Вакульчика, главу Совета безопасности страны Андрея Равкова и начальника Комитета госконтроля Ивана Тертеля, информирует пресс-служба президентской администрации.
ЗакC.Рувчера в 05:11
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории Verifin, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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