Общество
Вести.RuНа Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
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с чего всё началось
Дневная температура в центре Европейской России снизится на десять градусов по сравнению с показателями середины текущей недели, однако настоящие холодные аномалии ждут Урал и некоторые регионы Сибири, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 20:57
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Президент США Дональд Трамп заявлял, что считает "крутой" идею вторжения в Венесуэлу.
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Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
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СМИ узнали о долгах Burger King по аренде на фоне ограничений из-за COVID
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В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Лукашенко приедет на парад Победы в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина — он посетит Москву в день проведения парада Победы 24 июня.
Невские Новости вчера в 08:29
Происшествия
В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек
В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
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Римский клуб уже согласовал с 32-летним футболистом условия личного контракта.
Soccer.ru вчера в 08:23
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В захваченном казаками и схиигуменом Сергием (Романовым) женском монастыре в Среднеуральске находятся известные люди.
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Армия и оружие
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Газета.Ru 16 июня в 16:49
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РИА Новости 00:35
Общество
В Санкт-Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон
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9111.ru вчера в 11:49
Футбол
Компания HawkEye извинилась за незасчитанный гол «Шеффилда»
Компания HawkEye принесла извинения за незасчитанный гол в матче чемпионата Англии между "Шеффилдом" и "Астон Виллой", сообщает Би-би-си.
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Эксперт назвал 5 рискованных способов сэкономить на машине
На чем не нужно экономить при эксплуатации автомобиля рассказал в интервью агентству «РИА Новости» эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.
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Энергетика
В США производители сланцевой нефти сокращают добычу
Как сообщает американское издание Oilprice, согласно анализу Управления энергетической информации, добыча сланцевой нефти в производствах вскоре упадет до 7,63 миллиона баррелей в сутки.
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Экономика
Проект «Совесть» перешел от Qiwi к «Совкомбанку»
Компания Qiwi продала "Совкомбанку" проект "Совесть", ориентированный на потребительское кредитование граждан.
Долг.рф 02:24
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии
В финальном матче Кубка Италии «Наполи» в серии послематчевых пенальти обыграл «Ювентус».
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Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
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Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
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