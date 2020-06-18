Общество

Вести.RuВести.RuНа Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Читать в источнике
Комментировать454
с чего всё началось

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

Дневная температура в центре Европейской России снизится на десять градусов по сравнению с показателями середины текущей недели, однако настоящие холодные аномалии ждут Урал и некоторые регионы Сибири, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новостивчера в 20:57

Подробнее о событии

В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в России

Известия00:40

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России

РИА Новостивчера в 23:59

Россиян предупредили об аномальном похолодании

Российская газетавчера в 21:46

В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России

RT на русскомвчера в 22:29

Синоптики предупредили о холодных аномалиях в России

Москва 24вчера в 22:25

Россиян предупредили об аномальном похолодании

Lenta.ruвчера в 21:52

Синоптик предупредил о холодных аномалиях в нескольких регионах России

РБКвчера в 22:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 03:05, Ашберн
Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
1,4K
Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
3,4K
Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
1,1K
Политика

Болтон: Трамп назвал «крутой» идею вторжения в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп заявлял, что считает "крутой" идею вторжения в Венесуэлу.
Газета.Ru 01:52
Общество

В США почтальон раскрыл тайну записки в бутылке 30-летней давности

В США работник почтовой службы помог раскрыть тайну записки, которая была обнаружена в бутылке 30 лет назад в реке Нечес штата Техас, пишет издание UPI.
ТК Звезда вчера в 23:25
Общество

Петербуржцы назвали сумму накоплений для комфортной жизни

Самые большие накопления нужны жителям Москвы, Казани и Новосибирская — до 9% опрошенных изъявили желание накопить 1-3 млн рублей.
78.ru 01:28
Происшествия

К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
315
Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
1,3K
Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах

Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
829
Экономика

СМИ узнали о долгах Burger King по аренде на фоне ограничений из-за COVID

Два консультанта на рынке коммерческой недвижимости рассказали «Коммерсанту», что «Бургер Рус» отказывается платить аренду, ссылаясь на ограничения из-за коронавируса, однако речь идет о выплатах за период до введения самоизоляции и о проценте от доставки в то время, когда меры уже вступили в силу.
РБК 02:35
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16 июня в 04:54
298
Политика

Лукашенко приедет на парад Победы в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина — он посетит Москву в день проведения парада Победы 24 июня.
Невские Новости вчера в 08:29
226
Происшествия

В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек

В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
64
Футбол

Педро согласовал контракт с «Ромой»

Римский клуб уже согласовал с 32-летним футболистом условия личного контракта.
Soccer.ru вчера в 08:23
Общество

Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске

В захваченном казаками и схиигуменом Сергием (Романовым) женском монастыре в Среднеуральске находятся известные люди.
Pravda.Ru вчера в 07:19
30
Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
675
Общество

В Кузбассе за сутки выявили 58 случаев коронавируса

Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 58 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
329
Общество

В Санкт-Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал медсестру госпиталя ветеранов войн, пишет Российская газета со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
9111.ru вчера в 11:49
371
Футбол

Компания HawkEye извинилась за незасчитанный гол «Шеффилда»

Компания HawkEye принесла извинения за незасчитанный гол в матче чемпионата Англии между "Шеффилдом" и "Астон Виллой", сообщает Би-би-си.
РИА Новости 02:01
Авто

Эксперт назвал 5 рискованных способов сэкономить на машине

На чем не нужно экономить при эксплуатации автомобиля рассказал в интервью агентству «РИА Новости» эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.
Тарантас Ньюс 02:09
1
Энергетика

В США производители сланцевой нефти сокращают добычу

Как сообщает американское издание Oilprice, согласно анализу Управления энергетической информации, добыча сланцевой нефти в производствах вскоре упадет до 7,63 миллиона баррелей в сутки.
RuNews24.ru 01:32
1
Экономика

Проект «Совесть» перешел от Qiwi к «Совкомбанку»

Компания Qiwi продала "Совкомбанку" проект "Совесть", ориентированный на потребительское кредитование граждан.
Долг.рф 02:24
2
Футбол

«Наполи» обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии

В финальном матче Кубка Италии «Наполи» в серии послематчевых пенальти обыграл «Ювентус».
RT на русском вчера в 17:07
Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
РИА Новости 01:46
319
Происшествия

В Челябинской области умерли пять пациентов с COVID-19

Челябинск, 18 июня 2020, 09:50 — REGNUM В Челябинской области скончались ещё пять человек с коронавирусом.
REGNUM 02:50
Кино

"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"

РИА Новости 00:09
3
Футбол

«Бавария» намерена предложить Хакими около €6 млн

Мюнхенская "Бавария" намерена предложить защитнику мадридского "Реала" Ашрафу Хакими около €6 миллионов.
Газета.Ru вчера в 20:58
Происшествия

Жительница Югры оставила детей в квартире на три дня без еды

Следственный комитет Югры заинтересовался обстоятельствами, при которых несовершеннолетние остались на три дня одни в квартире без еды.
Российская газета 02:17
14
Технологии

Дуров призвал бороться с Google и Apple

Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
32
Экономика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 16 июня в 03:07
55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное