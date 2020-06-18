Общество
Вести.RuНа Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
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с чего всё началось
Дневная температура в центре Европейской России снизится на десять градусов по сравнению с показателями середины текущей недели, однако настоящие холодные аномалии ждут Урал и некоторые регионы Сибири, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 20:57
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Коммерсантъ вчера в 05:12
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Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
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В Саратовской области индекс промышленного производства за первый квартал года составил 96,3%, а по сумме превысил 128,5 млрд рублей.
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Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оказал серьезную денежную помощь заслуженному тренеру СССР и России по легкой атлетике Евгению Загорулько, сообщает издание «Спорт-экспресс».
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Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
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Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
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