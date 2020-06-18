Дневная температура в центре Европейской России снизится на десять градусов по сравнению с показателями середины текущей недели, однако настоящие холодные аномалии ждут Урал и некоторые регионы Сибири, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.

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