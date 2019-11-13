Общество
Российская газетаНа Россию надвигаются аномальные холода
Все погодные неприятности второй половины нынешней недели сосредоточатся на азиатской территории страны, а также на севере и северо-востоке. Местных жителей погода будет испытывать на прочность холодами и метелями.
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с чего всё началось
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.Российская газетавчера в 21:00
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Общество
Минюст США: россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы
Московский Комсомолец вчера в 17:39
Экономика
РБК: Десять крупнейших компаний России накопили 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года, составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:16
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Шоу-бизнес
«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы
Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform 11 ноября в 18:03
Общество
Владельцу толстого кота посоветовали обратиться в прокуратуру
В Дальневосточной транспортной прокуратуре владельцу толстого кота, которого авиакомпания "Аэрофлот" исключила из программы лояльности за нарушения при провозе животного, посоветовали обратиться для проверки соблюдения своих прав в прокуратуру, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова представителя ведомства.
Российская газета 00:37
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Происшествия
Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире
REGNUM вчера в 22:46
Кино
Появился трейлер фильма «Соник» с переработанным дизайном персонажа
После публикации первой версии трейлера поклонники франшизы попросили изменить внешность персонажа.
NewInform вчера в 06:54
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru вчера в 16:38
Футбол
Слуцкий: в СССР была серьёзная пропаганда
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий вспомнил своё детство в СССР.
RT на русском вчера в 16:57
Политика
Москва приветствует решение Мексики о политическом убежище Моралесу
Москва приветствует решение Мексики предоставить политическое убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 00:57
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
Космос
NASA зафиксировало звездную вспышку рекордной силы
От карлика к пульсару течет постоянный поток водорода, который скапливается в аккреционном диске вокруг второго.
Naked Science 11 ноября в 08:08
Общество
Грета Тунберг нашла интересный способ пересечь Атлантический океан
Шведская эко-активистка Грета Тунберг пересечет Атлантический океан на 15-метровом катамаране, чтобы попасть из США в Мадрид на конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).
Взгляд.ру 01:35
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.
Культуромания вчера в 12:41
Экономика
МВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15
Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат.
РБК вчера в 16:00
Экономика
Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян
Настроения, связанные с состоянием экономики, ухудшились, констатируют аналитики: в третьем квартале 23% опрошенных заявили, что для них состояние экономики — причина беспокойства (на 5 п.п. больше, чем во втором квартале).
РБК вчера в 16:00
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Известия вчера в 07:32
Здоровье
Врач рекомендовал выбирать активный отдых в отпуске
Чтобы полноценно восстановить здоровье и работоспособность в отпуске лучше предпочесть активный отдых, рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Москва 24 00:57
Футбол
«Реал» хочет купить Мбаппе за рекордные € 400 млн
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может стать игроком мадридского «Реала».
Нева Спорт 01:27
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма
12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.
Известия вчера в 18:19
Происшествия
Доцент Соколов оказался виновным в гибели еще одного человека
RuNews24.ru вчера в 15:51
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.
REGNUM 00:00
Общество
Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин
Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки.
РБК 00:06
Транспорт
Треноги узаконят. На российских дорогах появится новый знак
ГТРК Южный Урал вчера в 23:16
Хоккей
«Спартак» обыграл ЦСКА впервые за 6 лет
Спорт-Экспресс вчера в 15:11
Общество
Рекордные морозы пришли на восток США из Сибири
На востоке США резко похолодало. Температура воздуха в Чикаго упала до минус 13 градусов Цельсия, побив рекорд 1986 года, сообщает CBS.
Росбалт 01:33
Шоу-бизнес
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета вчера в 01:44
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21