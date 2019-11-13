Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.

с чего всё началось

Все погодные неприятности второй половины нынешней недели сосредоточатся на азиатской территории страны, а также на севере и северо-востоке. Местных жителей погода будет испытывать на прочность холодами и метелями.

Экономика РБК: Десять крупнейших компаний России накопили 3,4 трлн рублей Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года, составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.

Политика Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Шоу-бизнес «Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».

Общество Владельцу толстого кота посоветовали обратиться в прокуратуру В Дальневосточной транспортной прокуратуре владельцу толстого кота, которого авиакомпания "Аэрофлот" исключила из программы лояльности за нарушения при провозе животного, посоветовали обратиться для проверки соблюдения своих прав в прокуратуру, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова представителя ведомства.

Общество Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Кино Появился трейлер фильма «Соник» с переработанным дизайном персонажа После публикации первой версии трейлера поклонники франшизы попросили изменить внешность персонажа.

Футбол Сборная России отказалась от новой формы "Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.

Футбол Слуцкий: в СССР была серьёзная пропаганда Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий вспомнил своё детство в СССР.

Политика Москва приветствует решение Мексики о политическом убежище Моралесу Москва приветствует решение Мексики предоставить политическое убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Космос NASA зафиксировало звездную вспышку рекордной силы От карлика к пульсару течет постоянный поток водорода, который скапливается в аккреционном диске вокруг второго.

Общество Грета Тунберг нашла интересный способ пересечь Атлантический океан Шведская эко-активистка Грета Тунберг пересечет Атлантический океан на 15-метровом катамаране, чтобы попасть из США в Мадрид на конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).

Кино Уилл Смит снял свою версию «Матрицы» Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.

Экономика МВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15 Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат.

Экономика Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян Настроения, связанные с состоянием экономики, ухудшились, констатируют аналитики: в третьем квартале 23% опрошенных заявили, что для них состояние экономики — причина беспокойства (на 5 п.п. больше, чем во втором квартале).

Здоровье Врач рекомендовал выбирать активный отдых в отпуске Чтобы полноценно восстановить здоровье и работоспособность в отпуске лучше предпочесть активный отдых, рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Политика В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма 12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.

Общество Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.

Общество Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки.

Общество Рекордные морозы пришли на восток США из Сибири На востоке США резко похолодало. Температура воздуха в Чикаго упала до минус 13 градусов Цельсия, побив рекорд 1986 года, сообщает CBS.

Шоу-бизнес Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.