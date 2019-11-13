Общество

Российская газетаРоссийская газетаНа Россию надвигаются аномальные холода

Все погодные неприятности второй половины нынешней недели сосредоточатся на азиатской территории страны, а также на севере и северо-востоке. Местных жителей погода будет испытывать на прочность холодами и метелями.
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с чего всё началось

На Россию надвигаются аномальные холода

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Российская газетавчера в 21:00

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«Вишневая зима» закончится в России арктическими сюрпризами

Национальная служба новостей02:52

Синоптики предупредили об аномальных холодах в России

RT на русском01:10

На Россию надвигаются аномальные холода

Российская газетавчера в 21:00

На Урал и Сибирь надвигаются аномальные холода

URA.Ru00:00

На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода

РИА Новостивчера в 23:36

Синоптики предупредили россиян об аномальных морозах

Известиявчера в 22:41

На Россию надвигаются аномальные холода

Lenta.ru00:24
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Общество

Самое крупное за полвека наводнение произошло в Венеции

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Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон еще могут подраться в России

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Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
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Депутаты Мосгордумы требуют проверить прокурора Москвы

Глава фракции «Яблока» Максим Круглов и представитель КПРФ Елена Шувалова отреагировали на расследование ФБК.
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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

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Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
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В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

Вести.Ru 04:29
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Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что ожидает оперативного заключения торговой сделки с КНР.
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Происшествия

Обвиненный в убийстве доцент Соколов «хочет самой жёсткой меры»

Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, не намерен обжаловать решение суда о его заключении под стражу на время следствия и желает «самой жёсткой меры».
REGNUM 01:54
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.
REGNUM 00:00
Здоровье

В России будут ежегодно умирать тысячи детей, денег на их лечение нет - трансплантолог

На самом деле потребности России в детских трансплантациях почки измеряются тысячами, сообщил Валов.
Царьград вчера в 13:05
Космос

Новый метод измерения показал, что Вселенная расширяется медленнее

Naked Science 09 ноября в 08:02
Финансы

Минфин планирует сократить долю доллара в ФНБ

Минфин России в 2020 году намерен изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Коммерсантъ 04:10
Происшествия

Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Lenta.ru вчера в 04:37
Авто

Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander

Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.
Tvoe-avto.com вчера в 12:28
Происшествия

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

RT на русском 02:30
Армия и оружие

Турция начала масштабную операцию против Рабочей партии Курдистана

Более 2 тыс. турецких силовиков принимают участие в новой операции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-востоке страны.
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Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
REGNUM 04:16
Происшествия

Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Наука

Икота у новорожденных способствует развитию мозга

Машины и Механизмы вчера в 02:44
Интернет

Facebook представил новую платежную систему Facebook Pay

Компания Facebook представила единую платежную систему для принадлежащих ей сервисов, которая получила название Facebook Pay.
Forbes 03:05
Общество

Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»

Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform вчера в 03:00
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Шоу-бизнес

Боярская опубликовала в Instagram новое фото со съёмок

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская выложила на своей странице в Instagram новую фотографию.
Neva.Today вчера в 05:30
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой

В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
Вести.Ru вчера в 16:21
Политика

Названо условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с РФ

Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией в случае, если интересы Минска будут соблюдены.
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Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
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Общество

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
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Из «Ростова» могут уйти Карпин и шесть игроков

Одно из главных спортивных изданий страны «Спорт-экспресс» сообщает о финансовых проблемах ростовского клуба.
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Политика

Частные лица могут быть приравнены к СМИ-иноагентам

Ко второму чтению проекта об иностранных СМИ-иноагентах предлагается внести поправки о классифицирующих признаках, позволяющих признать таким иноагентом организацию или частное лицо.
Вести.Ru вчера в 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
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