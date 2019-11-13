Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.

с чего всё началось

Все погодные неприятности второй половины нынешней недели сосредоточатся на азиатской территории страны, а также на севере и северо-востоке. Местных жителей погода будет испытывать на прочность холодами и метелями.

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