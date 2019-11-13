Общество
Российская газетаНа Россию надвигаются аномальные холода
Все погодные неприятности второй половины нынешней недели сосредоточатся на азиатской территории страны, а также на севере и северо-востоке. Местных жителей погода будет испытывать на прочность холодами и метелями.
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с чего всё началось
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.Российская газетавчера в 21:00
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Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Политика
Депутаты Мосгордумы требуют проверить прокурора Москвы
Глава фракции «Яблока» Максим Круглов и представитель КПРФ Елена Шувалова отреагировали на расследование ФБК.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия вчера в 14:09
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru 04:29
Политика
Трамп вновь пригрозил Китаю повышением торговых пошлин
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что ожидает оперативного заключения торговой сделки с КНР.
NewInform 03:10
Происшествия
Обвиненный в убийстве доцент Соколов «хочет самой жёсткой меры»
Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, не намерен обжаловать решение суда о его заключении под стражу на время следствия и желает «самой жёсткой меры».
REGNUM 01:54
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.
REGNUM 00:00
Здоровье
В России будут ежегодно умирать тысячи детей, денег на их лечение нет - трансплантолог
На самом деле потребности России в детских трансплантациях почки измеряются тысячами, сообщил Валов.
Царьград вчера в 13:05
Космос
Новый метод измерения показал, что Вселенная расширяется медленнее
Naked Science 09 ноября в 08:02
Финансы
Минфин планирует сократить долю доллара в ФНБ
Минфин России в 2020 году намерен изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Коммерсантъ 04:10
Происшествия
Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега
Lenta.ru вчера в 04:37
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.
Tvoe-avto.com вчера в 12:28
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
RT на русском 02:30
Армия и оружие
Турция начала масштабную операцию против Рабочей партии Курдистана
Более 2 тыс. турецких силовиков принимают участие в новой операции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-востоке страны.
ТАСС 02:14
Происшествия
На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии
Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
REGNUM 04:16
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Наука
Икота у новорожденных способствует развитию мозга
Машины и Механизмы вчера в 02:44
Интернет
Facebook представил новую платежную систему Facebook Pay
Компания Facebook представила единую платежную систему для принадлежащих ей сервисов, которая получила название Facebook Pay.
Forbes 03:05
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform вчера в 03:00
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Шоу-бизнес
Боярская опубликовала в Instagram новое фото со съёмок
Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская выложила на своей странице в Instagram новую фотографию.
Neva.Today вчера в 05:30
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой
В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
Вести.Ru вчера в 16:21
Политика
Названо условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с РФ
Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией в случае, если интересы Минска будут соблюдены.
REGNUM 03:56
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Футбол
Из «Ростова» могут уйти Карпин и шесть игроков
Одно из главных спортивных изданий страны «Спорт-экспресс» сообщает о финансовых проблемах ростовского клуба.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:16
Политика
Частные лица могут быть приравнены к СМИ-иноагентам
Ко второму чтению проекта об иностранных СМИ-иноагентах предлагается внести поправки о классифицирующих признаках, позволяющих признать таким иноагентом организацию или частное лицо.
Вести.Ru вчера в 07:24