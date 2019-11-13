Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.

с чего всё началось

Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к первым серьезным холодам предстоящей зимы. Питомцев переводят в теплые помещения, увеличивают рацион, рассказали ТАСС представители зоопарков. Гидрометцентр прогнозирует в ближайшие дни аномальные холода в ряде регионов страны.

Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к морозам

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