Общество

ТАССТАССЗоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к морозам

Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к первым серьезным холодам предстоящей зимы. Питомцев переводят в теплые помещения, увеличивают рацион, рассказали ТАСС представители зоопарков. Гидрометцентр прогнозирует в ближайшие дни аномальные холода в ряде регионов страны.
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с чего всё началось

На Россию надвигаются аномальные холода

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Российская газетавчера в 21:00

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На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода

РИА Новостивчера в 23:36

Синоптик объяснил, почему на Урал и Сибирь обрушатся аномальные холода

URA.Ru06:39

Гидрометцентр сообщил об аномальных холодах на Урале и в Сибири

Коммерсантъ01:26

Синоптики предупредили об аномальных холодах в России

RT на русском01:10

Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к морозам

ТАСС07:16

Синоптики предупредили россиян об аномальных морозах

Известиявчера в 22:41

На Россию надвигаются аномальные холода

Российская газетавчера в 21:00
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Происшествия

В «Артеке» во сне умерла девочка

BFM.ru 05:49
Общество

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Финансы

Минфин снизит долю доллара в ФНБ

Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.
Российская газета 04:45
Политика

Правительство Молдавии отправили в отставку

Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 08:55
Общество

Во ВШЭ извинились перед профессором, назвавшим русский язык «убогим»

В конце октября Гусейнов опубликовал в фейсбуке пост, в котором возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык "клоачным и убогим".
РИА Новости 07:25
Происшествия

Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Общество

Медведев пообщался с жителями села Санниково

ТАСС 03:23
Политика

Оппозиция заблокировала трибуну Рады из-за закона о рынке земли

Перед началом рассмотрения законопроектов, депутаты от "Оппозиционной платформы" заблокировали трибуну, не дав главе Минэкономики Украины Тимофею Милованову представить правительственный проект закона об отмене моратория.
РИА Новости 06:07
Шоу-бизнес

Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире

Российский актер Алексей Панин привязал свою дочь к батарее за то, что она устроила беспорядок в квартире.
Lenta.ru вчера в 09:28
Общество

Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Футбол

Мостовой сравнил Тедеско с Моуринью

По словам Мостового, своими постоянным прыжками на бровке Тедеско напоминает ему Моуринью в первые годы.
Нева Спорт 06:57
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Общество

Задержан основатель Cirque du Soleil

Полиция Франции задержала миллиардера и основателя канадского цирка Cirque du Soleil Ги Лалиберте за выращивание марихуаны на принадлежащем ему острове в Полинезии.
Lenta.ru 03:05
Общество

В России предложили сократить время использования шипованных шин

UsedCars.ru вчера в 06:53
Армия и оружие

Жертвами ударов армии Израиля по сектору Газа стали десять человек

Десять человек погибли, еще 45 получили травмы в результате ответной атаки армии Израиля по сектору Газа, передает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя палестинского министерства здравоохранения.
Аргументы и Факты вчера в 20:09
Происшествия

СК заинтересовался детьми, 10 лет прожившими затворниками на Урале

Российская газета 06:20
Политика

Коломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Здоровье

В Минздраве назвали 5 показателей здорового образа жизни

Показателем здорового образа жизни стала физактивность, включающая ходьбу в стандартном темпе не меньше 1 ч ежедневно.
Актуальные Новости 04:35
Культура

People назвал самого сексуального мужчину

Журнал People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин американского певца Джона Ледженда.
Известия 03:06
Общество

Владимир Путин наградил Бориса Ротенберга орденом Александра Невского

Бизнесмены братья Ротенберги Борис и Аркадий знают президента России с детства — они вместе посещали одну секцию дзю-до.
Столица С 04:00
Происшествия

Подруг сестер Хачатурян заподозрили в подстрекательстве к убийству

Инфорос 06:14
Армия и оружие

Рособоронэкспорт покажет на выставке в Дубае Су-57Э

Дни24 07:42
Экономика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Фигурное катание

Загитова признана спортсменкой года по версии Glamour

Фигуристка Алина Загитова победила в номинации «Спортсменка года» по версии журнала Glamour.
Известия вчера в 19:52
Армия и оружие

В Белоруссию прибыли два самолета Су-30СМ из России

Во вторник в Борисове министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что два из закупленных в России истребителя Су-30СМ прибудут в Белоруссию 13 ноября, днем планируется их посадка на аэродроме в Барановичах.
РИА Новости 06:55
Шоу-бизнес

Матери Анастасии Заворотнюк грозит арест

На сегодняшний день у Заворотнюк-старшей накопилось 332 штрафа. Пока они не оплачены, женщине грозит срок.
StarHit.ru 04:00
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде

Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
ТАСС 05:27
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48
Политика

Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Общество

Грета Тунберг пересечёт океан на катамаране

Газета Metro 07:31
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