Общество

Российская газетаРоссийская газетаНа Россию надвигаются аномальные холода

Все погодные неприятности второй половины нынешней недели сосредоточатся на азиатской территории страны, а также на севере и северо-востоке. Местных жителей погода будет испытывать на прочность холодами и метелями.
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с чего всё началось

На Россию надвигаются аномальные холода

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Российская газетавчера в 21:00

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На Урал и Сибирь надвигаются аномальные холода

URA.Ru00:00

Синоптики предупредили об аномальных холодах в России

RT на русском01:10

На Россию надвигаются аномальные холода

Lenta.ru00:24

Тишковец призвал коллег не изгаляться с «вишневыми зимами»

Национальная служба новостей02:52

На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода

РИА Новостивчера в 23:36

Синоптики предупредили россиян об аномальных морозах

Известиявчера в 22:41

На Россию надвигаются аномальные холода

Российская газетавчера в 21:00
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Здоровье

Источник гаффской болезни в Тобольском районе установлен

В Тобольском районе установлен источник гаффской болезни. По информации замгубернатора Натальи Шевчик, ситуация находится под контролем.
NashGorod.ru вчера в 10:40
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Происшествия

Экс-полковник Захарченко получил статус склонного к побегу зэка

Вести.Ru 01:26
Хоккей

Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал об исключении Ковальчука из состава

Ранее сообщалось, что Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса».
RT на русском 02:20
Происшествия

Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию

Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Технологии

Власти США начали расследование против медицинского проекта Google

Расследование в отношении совместного проекта корпорации Google и медицинской организации Ascension начало Управление по гражданским правам при министерстве здравоохранения и социальных служб США.
Известия вчера в 22:20
Энергетика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 02:39
Происшествия

ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете

Российская газета 02:25
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия вчера в 09:27
Общество

Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз

По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
Авто

Mitsubishi презентовал новый кроссовер-минивэн Xpander

В компании отметили, что новая версия намного больше, чем стандартная модель Xpander.
RuNews24.ru 02:34
Политика

К зданию Верховной рады в Киеве принесли мертвую свинью в гробу

Евразия Daily 02:48
Политика

Посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в госдеп

Посольство РФ в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией из Израиля в США российского гражданина Алексея Буркова, который обвиняется в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег.
Интерфакс вчера в 21:49
Происшествия

Тела двух украинцев найдены в холодильнике для фруктов в Польше

Тела двух граждан Украины нашли в Польше в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Российская газета 00:00
Здоровье

В России в разы подорожают медсправки на водительские права

Как узнал Волжский.ру из документа, теперь будущие и лишенные прав водители при посещении нарколога будут в обязательном порядке сдавать мочу на «употребление психоактивных веществ».
Волжский.ру вчера в 07:47
Общество

Томичка накопила более двух миллионов рублей долга за комуслуги

В результате долг по всем объектам составил 2 240 000 рублей, из них более полутора миллионов женщина задолжала компании «Томск РТС».
Tomsk.Ru 00:27
Общество

Путин одобрил внедрение в России нового налога

Президент России Владимир Путин согласился внедрить по всей России новый налог для самозанятых.
Инвест-Форсайт 11 ноября в 11:00
Общество

В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения

Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия. Уже запросили помощь правительства Италии.
Вести.Ru вчера в 22:38
Происшествия

Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Общество

Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе

Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе сельсовета села Санниково в Алтайском крае решить проблему с водоснабжением одного из домов в этом населенном пункте после того, как с соответствующей проблемой к главе правительства обратилась местная жительница.
РИА Новости 01:25
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Культура

Джон Ледженд назван самым сексуальным мужчиной года

ГЛАС.RU 00:22
Общество

ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян

По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Lenta.ru вчера в 19:58
Политика

Вице-премьер Украины заявил о готовности к снятию санкций с России

Как отметил Кулеба, в случае такого решения в отношении санкций «лавина «зрады» сойдёт однозначно».
RT на русском вчера в 04:44
Футбол

Вилья объявил о завершении карьеры

Евро-футбол.ру 02:23
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour

Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Газета.Ru вчера в 20:49
Общество

Названы плохие привычки в еде, из-за которых толстеют

Эксперты назвали плохие привычки в еде, которые мешают поддерживать здоровый вес или похудеть.
ТК Звезда вчера в 22:36
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»

Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 вчера в 09:35
Авто

BMW отзывает в России автомобили для замены двигателя

В рамках сервисной акции ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ» предложит владельцам отзываемых автомобилей бесплатно заменить дефектный двигатель.
Автоновости дня вчера в 09:08
Футбол

«Краснодар» ответил Быстрову, сравнившему нападающего клуба с деревом

В своем аккаунте в Instagram Быстров опубликовал фотографию сосны и написал: "Берг М. #Краснодар".
РИА Новости 11 ноября в 06:45
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