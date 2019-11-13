Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.

с чего всё началось

Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета. Отмечается, что основное похолодание придется на четверг — в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидаются сильный снег и метели.

Авто Mazda представила обновленный седан Mazda 2 Японский автопроизводитель официально показал рестайлинговую версию младшей модели в своей линейке, получившую дизайн в стиле новых Mazda 3 и Mazda 6. Компактный хэтчбэк от Mazda пережил рестайлинг еще летом, «пятидверка» уже доступна в Японии, причем там она теперь получил глобальное имя Mazda 2 вместо прежнего Demio.

Общество В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.

Шоу-бизнес Натали спровоцировала слухи о четвертой беременности В Сети обсуждают свежий снимок 45-летней артистки Певица Натали опубликовала свежее фото в своем "Инстаграме", которое спровоцировала волну слухов о том, что она ждет четвертого ребенка.

Политика Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.

Политика Рада поддержала законопроект о разрешении продавать сельхозземли Как отмечается, согласно закону, до 1 января 2024 года приобретать права собственности на такую землю смогут украинские граждане и юрлица, а также, в порядке исключения, граждане или компании, в том числе иностранные, которые уже по крайней мере три года пользуются украинскими землями (арендуют).

Происшествия Обматеривший полицейских псковский единоросс объяснил свой поступок В Псковской области правоохранительные органы начали проверку после появления в Сети скандальной видеозаписи с главой Печорского района единороссом Дмитрием Сопотовым.

Гаджеты Новый PhoneBook превратит смартфон в сенсорный ноутбук В настоящее время ведется сбор на выпуск устройства PhoneBook, которое сможет превратить смартфон в сенсорный ноутбук.

Происшествия Задержан начальник ростовского главка ФСИН Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.

Экономика «Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2 Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.

Политика Кремль отметил позитивную динамику в подготовке нормандского саммита Москва видит позитивную динамику в процессе подготовки саммита «нормандской четвёрки» по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым Около 50 тыс. украинцев переехали на полуостров с момента воссоединения Крыма с Россией, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Финансы Минфин сократит долю доллара в ФНБ Минфин в следующем году изменит валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю вложений в долларах, сообщил замминистра Владимир Колычев.

Происшествия СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).

Кино Уилл Смит снял свою версию «Матрицы» В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.