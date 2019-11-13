Общество
Sputnik Южная ОсетияНа Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета. Отмечается, что основное похолодание придется на четверг — в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидаются сильный снег и метели.
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с чего всё началось
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.Российская газетавчера в 21:00
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Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье
Авто
Mazda представила обновленный седан Mazda 2
Японский автопроизводитель официально показал рестайлинговую версию младшей модели в своей линейке, получившую дизайн в стиле новых Mazda 3 и Mazda 6. Компактный хэтчбэк от Mazda пережил рестайлинг еще летом, «пятидверка» уже доступна в Японии, причем там она теперь получил глобальное имя Mazda 2 вместо прежнего Demio.
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Шоу-бизнес
Натали спровоцировала слухи о четвертой беременности
В Сети обсуждают свежий снимок 45-летней артистки Певица Натали опубликовала свежее фото в своем "Инстаграме", которое спровоцировала волну слухов о том, что она ждет четвертого ребенка.
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Политика
Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
Политика
Рада поддержала законопроект о разрешении продавать сельхозземли
Как отмечается, согласно закону, до 1 января 2024 года приобретать права собственности на такую землю смогут украинские граждане и юрлица, а также, в порядке исключения, граждане или компании, в том числе иностранные, которые уже по крайней мере три года пользуются украинскими землями (арендуют).
Космос
К весне 2020 года будет сформирован облик робота для выхода в космос
Происшествия
Обматеривший полицейских псковский единоросс объяснил свой поступок
В Псковской области правоохранительные органы начали проверку после появления в Сети скандальной видеозаписи с главой Печорского района единороссом Дмитрием Сопотовым.
Гаджеты
Новый PhoneBook превратит смартфон в сенсорный ноутбук
В настоящее время ведется сбор на выпуск устройства PhoneBook, которое сможет превратить смартфон в сенсорный ноутбук.
Происшествия
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Политика
Кремль отметил позитивную динамику в подготовке нормандского саммита
Москва видит позитивную динамику в процессе подготовки саммита «нормандской четвёрки» по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Бывшего уральского судью объявили в розыск из-за педофилии
Экс-судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов был объявлен в розыск по обвинению в педофилии.
Политика
На Украине пообещали ответить на запуск поездов по Крымскому мосту
На прошлой неделе открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые начнут курсировать в конце декабря.
Экономика
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
Около 50 тыс. украинцев переехали на полуостров с момента воссоединения Крыма с Россией, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Политика
Сотрудницу Госдепа подозревают в фальсификации обложки Time с ее лицом
Сотрудницу госдепартамента США Мину Чан уличили в том, что она приукрасила свое резюме и сфальсифицировала обложку журнала Time со своим лицом.
Финансы
Минфин сократит долю доллара в ФНБ
Минфин в следующем году изменит валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю вложений в долларах, сообщил замминистра Владимир Колычев.
Здоровье
Врач предостерег о вреде свеклы при некоторых заболеваниях
Армия и оружие
В Сирии сменился командующий российской группировкой войск
Замглавы Генштаба РФ генерал-лейтенант Александр Чайко назначен командующим российской группировкой войск в Сирии.
Авто
В Египте стартовали продажи новой Lada Granta
В среду, 12 ноября, в Каире стартовали продажи автомобилей нового семейства LADA Granta.
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Общество
Смольный показал новый метабренд Петербурга
Новый метабренд Петербурга представили 13 ноября на конференции «Вовлечение объектов культурного и природного наследия в мировые туристские маршруты», сообщила «Фонтанка».
Авто
Во время краш-тестов Euro NCAP разбили четыре новинки
Происшествия
Сразу две машины застряли под «мостом глупости» в Петербурге
Две машины за один день застряли под знаменитым «мостом глупости» в Санкт-Петербурге.