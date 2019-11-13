Общество

Sputnik Южная ОсетияSputnik Южная ОсетияНа Россию надвигаются аномальные холода

Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета. Отмечается, что основное похолодание придется на четверг — в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидаются сильный снег и метели.
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с чего всё началось

На Россию надвигаются аномальные холода

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
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Российская газетавчера в 21:00
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К весне 2020 года будет сформирован облик робота для выхода в космос

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Гаджеты

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Во время краш-тестов Euro NCAP разбили четыре новинки

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