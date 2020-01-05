Общество
Комсомольская правдаНа Рождество россиян ждет аномально теплая погода
В рождественские праздники, с 6 по 7 января, ожидается аномально теплая погода практически на всей территории России. Об этом сообщили синоптики Росгидромета. Ожидается, что на европейской части страны температура будет выше нормы на 4-8 градусов, на азиатской - на 10-16 градусов.
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Политика
Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН
Американское заявление по Ираку, предложенное в Совете Безопасности ООН, не учитывало изменившиеся реалии, сказал российский постпред при организации Василий Небензя.
Политика
МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Здоровье
Доктор Мясников перечислил пять бесполезных народных методов лечения
Многие популярные у россиян средства народной медицины не лечат болезни и могут спровоцировать новые заболевания.
Фигурное катание
Алина Загитова приступит к интенсивным тренировкам после Рождества
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возобновит интенсивные тренировки со своим тренером Этери Тутберидзе после окончания ледового шоу Татьяны Навки, последние показы которого завершатся к 7 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу шоу.
Происшествия
Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке; никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
Авто
Kia запретил продавать новый седан Kia Optima таксистам
Старт приема заказов на седан KIA K5/Optima новой генерации в Южной Корее состоялся 21 ноября 2019 года.
Армия и оружие
WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных
Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.
Экономика
PwC предсказала «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году
В 2020 году мировую экономику ожидает «слоубализация» — замедление темпов роста.
Экономика
Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика
Российский банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской государственной компании, с которой он сотрудничал в рамках проекта, находящегося сейчас в центре долгового скандала на сумму $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал продукты, чаще всего вызывающие отравление
Религия
Путин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
Игры
В Sony назвали основные особенности приставки PlayStation 5
Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан назвал основные отличия разрабатываемой игровой приставки PlayStation 5 на выставке Consumer Electronics Show (CES 2020) в Лас-Вегасе.
Происшествия
Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Армия и оружие
Армия Хафтара установила контроль над ливийским городом Сирт
Общество
Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины
Дым от серии лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили, сообщает чилийская метеорологическая служба MeteoChile.
Политика
Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки
По предварительным данным, трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки.
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.
Кино
Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»
Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Политика
Меркель приедет в Москву на встречу с Путиным
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери
В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
Религия
Путин поздравил православных россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.