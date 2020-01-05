Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаНа Рождество россиян ждет аномально теплая погода

В рождественские праздники, с 6 по 7 января, ожидается аномально теплая погода практически на всей территории России. Об этом сообщили синоптики Росгидромета. Ожидается, что на европейской части страны температура будет выше нормы на 4-8 градусов, на азиатской - на 10-16 градусов.
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Синоптики прогнозируют аномальное тепло по всей России на Рождество

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РЕН ТВ05 января в 06:41

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Синоптики преупредили об аномальном тепле на Рождество

Ридус05 января в 06:54

Россиян ждет аномальное тепло на Рождество

ТАСС05 января в 08:09
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Экономика

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Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан назвал основные отличия разрабатываемой игровой приставки PlayStation 5 на выставке Consumer Electronics Show (CES 2020) в Лас-Вегасе.
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Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
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Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины

Дым от серии лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили, сообщает чилийская метеорологическая служба MeteoChile.
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Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
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В Ульяновске трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки

По предварительным данным, трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки.
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Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.
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Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»

Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
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В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
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"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
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