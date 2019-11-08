Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину

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