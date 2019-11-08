Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину

Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

В Москве задержаны подозреваемые в похищении мужчины на Рублевском шоссе

ТАСС13:38

МВД начало проверку по факту похищения человека на Рублевском шоссе

Агентство Москва13:56

На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину

РИА Новости13:49

Полиция освободила мужчину, похищенного из дилерского автоцентра в Москве

Интерфакс13:50

На Рублёвском шоссе в автоцентре похитили мужчину

RT на русском14:07

В Москве задержали подозреваемых в похищении человека на Рублевке

РБК14:52

В Москве задержаны подозреваемые в попытке похищения человека

Известия14:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Наука

Китайские ученые создали шелковый датчик для анализа пота

Китайские ученые создали и протестировали на добровольцах электрохимический сенсор для анализа пота из материала на основе шелковых волокон.
N+1 14:25
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 11:28
Транспорт

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

РИА Новости 09:41
Технологии

«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера

«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК вчера в 09:44
Авто

АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4

Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета вчера в 09:48
Армия и оружие

Главы ДНР и ЛНР не хотят присутствия полиции Украины в зоне разведения

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал слова Тейлора «вопиющей некомпетентностью и перекручиванием текста Рамочного решения о разведении сил и средств».
RuNews24.ru 03:08
Кино

Павел Деревянко рассказал о новом сезоне сериала «Дылды»

Таганрогский актер рассказал, что второй сезон сериала «Дылды» выйдет на экраны осенью следующего года.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:15
Политика

Россия снова попросит о переносе первого комитета ГА ООН

Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил о повторном поднятии вопроса о переносе проведения комитета Генассамблеи ООН из США.
Газета.Ru 14:37
Политика

Трамп пригрозил опубликовать еще один разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы обнародовать стенограмму еще одного телефонного разговора с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся до 25 июля.
Телеканал 360° 12:17
Музыка

Опрос показал песни, которые не надоедает слушать от начала до конца

iReactor вчера в 17:53
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 14:33
Футбол

Мишель Платини требует от УЕФА €7,2 млн

По информации агентства, 64-летний Платини подал иск в общей сложности на сумму €7,2 млн (из них €5,5 млн - задолженность по зарплате).
ТАСС Спорт 06:32
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Lenta.ru 13:39
Единоборства

Нурмагомедов назвал условие проведения боя с Фергюсоном

Sport.ru 11:12
Происшествия

СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:10
Здоровье

Лидером по сокращению врачей стала скорая помощь

Врачи скорой помощи стали лидерами среди медперсонала по числу сокращений в России в 2018 году.
BFM.ru 05:32
Здоровье

Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент

Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
Lenta.ru 14:21
Армия и оружие

Дальнобойные колесные САУ поддержали огнем «танковый спецназ» в Сирии

Российская газета 05:02
Политика

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:00
Наука

Любители кофе могут вдвое снизить риск развития рака печени

Ранее ГЛАС сообщал, что риск рака молочной железы снижает употребление кофе.
ГЛАС.RU вчера в 14:18
Общество

Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами

По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".
Газета.Ru 15:40
Космос

МКС поймала в космосе необычный сигнал

Телескоп NICER, который разместили на МКС, зафиксировал неожиданный сигнал в космосе.
Утро.ru 12:24
Происшествия

Более 100 сотрудников «Ленты» отравились в Петербурге

Газета.Ru вчера в 15:31
Музыка

Участница «Голоса» из КБР Светлана Мамрешева играет в театре и кино

В пятница, 8 ноября, в эфире Первого канала показали очередные «слепые» прослушивания вокального шоу «Голос», в котором поучаствовала певица из КБР Светлана Мамрешева.
Регион online 15:02
Происшествия

Раскрыты личности напавших на погранзаставу в Таджикистане боевиков ИГ

Lenta.ru 08:25
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Футбол

«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд

Спорт-Экспресс 15:55
Авто

Стала известна дата начала продаж нового кроссовера Honda Breeze

Компания Honda объявила дату старта продаж нового среднеразмерного кроссовера Breeze.
Новые автомобили вчера в 21:45
Армия и оружие

Турция подозревает наличие тайного соглашения США и России по Сирии

Турецкое издание приводит ряд пунктов, по которым, по его мнению, есть договорённости между Россией и США: борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), использование фактора курдских отрядов Народных защитников, передел нефтяных месторождений, сохранение нынешнего президента Сирии Башара Асада у власти.
REGNUM 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное