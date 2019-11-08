Происшествия
РИА НовостиНа Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину
Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
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Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru вчера в 10:24
Политика
Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег
Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
Вести.Ru вчера в 11:05
Культура
Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне
Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере.
Gazeta.SPb вчера в 18:27
Политика
Зеленский назвал Украину стартапом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну «одним из самых привлекательных стартапов» на Земле.
Телеканал 360° вчера в 18:49
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru вчера в 09:54
Политика
«Газпром» поставил жесткие условия нового контракта по газу с Украиной
Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа - взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств.
Ридус 06 ноября в 23:03
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Футбол
«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью
Sport24.ru вчера в 13:23
Транспорт
Начались продажи билетов на поезд в Крым
Начались продажи билетов на поезда до Крыма.
УтроNews вчера в 01:41
Спорт
Российские пляжники проиграли в полуфинале Межконтинентального кубка
РИА Новости вчера в 11:13
Общество
Отец Ассанжа опасается за жизнь сына в тюрьме
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что опасается за жизнь сына в тюрьме после «девяти лет преследований», сообщает газета The Daily Mail.
REGNUM вчера в 21:53
Здоровье
Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты
Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.
ToDay News Ufa вчера в 08:30
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Игры
На фоне обвала рейтинга «Death Stranding» рекламирует реальные бренды
Еще задолго до выхода «Death Stranding» было известно, что в игре будет большое количество рекламы реально существующих брендов.
Ридус вчера в 15:31
Культура
Новый «Беверли-Хиллз 90210» закроют после первого сезона
Культуромания вчера в 13:52
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 07 ноября в 15:07
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»
Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
REGNUM вчера в 23:51
Общество
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 00:38
Футбол
«Луч» в меньшинстве проиграл «Нефтехимику»
В матче 22-го тура первенства Олимп — ФНЛ «Луч» во Владивостоке проиграл «Нефтехимику» со счетом 0:2. Большую часть встречи хозяева провели в меньшинстве после удаления Дениса Магадиева на 19-й минуте.
Спорт-Экспресс 00:59
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Лезги газет вчера в 14:29
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 16:35
Здоровье
В Россию перестали завозить жизненно важный онко-препарат
В Россию больше не завозят жизненно важный для онко-больных препарат «Винкристин Тева».
Прима вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин бросил любовницу и вернулся к жене
Как оказалось, они с Кузьминым развелись вовсе не из-за любовницы, которая младше артиста на 36 лет. Виной всему был кризис в отношениях.
StarHit.ru вчера в 03:00
Музыка
Опрос показал песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
iReactor 07 ноября в 17:53
Футбол
«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд
Спорт-Экспресс вчера в 15:55
Происшествия
В Брянске чиновника мэрии Шарова задержали сотрудники ФСБ
Как удалось выяснить телеканалу «Городской» в задержании высокопоставленного чиновника участвовали сотрудники ФСБ.
Городской телеканал (Брянск) 00:42
Политика
Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС
Парламент Германии в ночь на пятницу, 8 ноября, не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза в стране.
Известия 07 ноября в 22:59
Религия
В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 10:50