Происшествия

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяНа Рублевском шоссе остановили BMW с похищенным мужчиной в багажнике

Сотрудники ДПС остановили автомобиль BMW и освободили из его багажника мужчину, передает АГН «Москва». Как утверждает источник в правоохранительных органах, пострадавший был похищен на Рублевском шоссе. Известно, что мужчину избили и погрузили в багажник автомобиля у жилого дома на Рублевском шоссе.
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МВД начало проверку по факту похищения человека на Рублевском шоссе

Агентство Москвавчера в 13:56

В Москве задержаны подозреваемые в похищении мужчины на Рублевском шоссе

ТАССвчера в 13:38

Полиция задержала подозреваемых в похищении мужчины на Рублевском шоссе

Вечерняя Москва00:32

На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину

РИА Новостивчера в 13:49

В Москве задержаны подозреваемые в похищении мужчины на Рублевском шоссе

Москва 24вчера в 12:34

Полиция освободила мужчину, похищенного из дилерского автоцентра в Москве

Интерфаксвчера в 13:50

BMW с похищенным человеком в багажнике остановили в Москве

Lenta.ruвчера в 12:41
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Кино

Джеймс Дин «восстанет» из мертвых

Коммерсантъ FM 07 ноября в 11:43
Политика

Помпео назвал стабильность на Украине проектом США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

Известия 00:22
Политика

Президент Боливии заявил о попытке госпереворота

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что страна оказалась под угрозой государственного переворота.
Коммерсантъ 01:59
Общество

Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей

В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
Вести.Ru вчера в 16:32
Авто

В сети появились фото обновленной Lada Vesta

На примере опубликованных снимков, на которых показана Lada Vesta в комплектации Exclusive можно рассмотреть и другие нововведения.
Тарантас Ньюс вчера в 01:40
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Общество

«Росатом» рассекретил приказ, запрещавший ученым водить автомобили

Специалистам, которые участвовали в создании первой советской атомной бомбы, в целях их безопасности было строжайше запрещено водить машину.
Известия вчера в 23:23
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Происшествия

В Прикамье 17-летний подросток готовил массовое убийство в школе

Кунгурский городской суд признал его виновным в совершении преступления сразу по нескольким статьям - за незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ, за незаконное их изготовление и за покушение на убийство из хулиганских побуждений.
КП - Пермь 00:34
Наука

В России научились за минуту определять поддельное вино

Коммерсантъ вчера в 20:19
Происшествия

С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей

РИА Новости вчера в 11:20
Общество

Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Происшествия

Замглавы «Аэрофлота» стал свидетелем по делу о хищении 250 млн руб

Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по административному управлению Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
РБК 00:15
Общество

В Московский регион может прийти «вишневая» зима

Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО 07 ноября в 11:17
Политика

В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

РБК вчера в 10:48
Общество

В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой

В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.
Комсомольская правда 07 ноября в 17:17
Музыка

Клип Реввы набрал 10 млн просмотров за две недели на YouTube

Режиссерами клипа на песню стали исполнитель трека, а также Сергей Грей.
Мойка78 вчера в 23:22
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои

Лезги газет вчера в 14:29
Гаджеты

ASRock представила видеокарты Radeon RX 5700 Phantom Gaming

Компания ASRock готовит свои версии видеокарт Radeon RX 5700 семейства Phantom Gaming.
Игромания.ру вчера в 15:00
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Космос

NASA расшифровало необычный сигнал из дальнего космоса

iReactor вчера в 19:44
Общество

Судно Газпрома отправилось за газом в США

Взгляд.ру вчера в 13:31
Происшествия

ФСБ задержала в Дагестане финансистов ИГ

ТАСС вчера в 02:15
Хоккей

Кудашов: сборной России требуется глубина состава

Важно, чтобы имелась глубина состава, а тренеры перед крупными турнирами могли выбирать из нескольких игроков на каждую позицию.
Вести.Ru 02:29
Происшествия

В Уфе задержали подозреваемого в поджоге мечети

В Уфе полиция задержала подозреваемого в поджоге мечети «Хамза-Хаджи».
РБК 02:46
Происшествия

В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru 02:51
Здоровье

Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Врачи в США бьют тревогу: пожилым людям категорически запрещено принимать 6 лекарств, которые могут привести их к смерти.
Уфимские Заметки 07 ноября в 07:35
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