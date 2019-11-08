Сотрудники ДПС остановили автомобиль BMW и освободили из его багажника мужчину, передает АГН «Москва». Как утверждает источник в правоохранительных органах, пострадавший был похищен на Рублевском шоссе. Известно, что мужчину избили и погрузили в багажник автомобиля у жилого дома на Рублевском шоссе.

На Рублевском шоссе остановили BMW с похищенным мужчиной в багажнике

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