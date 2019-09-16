Специалист правового отдела Управления Минкультуры России по ЮФО написала на Сергея Шнурова заявление в полицию.

с чего всё началось

По словам заявителя, во время концерта группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону Шнуров матерился в присутствии 46 тыс. человек.

На Шнурова написали заявление в полицию после концерта в Ростове

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