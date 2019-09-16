Музыка
РЕН ТВНа Шнурова написали заявление в полицию после концерта в Ростове
По словам заявителя, во время концерта группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону Шнуров матерился в присутствии 46 тыс. человек.
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с чего всё началось
Специалист правового отдела Управления Минкультуры России по ЮФО написала на Сергея Шнурова заявление в полицию.РЕН ТВ03:50
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