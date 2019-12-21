Происшествия
РБКНа Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии
На Садовом кольце в Москве два автомобиля загорелись после столкновения. На место происшествия были направлены спасатели, которые оперативно ликвидировали возгорание, сообщил РБК дежурный пресс-службы МЧС по Москве. Инцидент произошел по адресу Большая Садовая улица, дом 1.
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Движение транспорта на Садовом кольце восстановлено в полном объеме после ДТП
Агентство Москвавчера в 13:50
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Теннис
Рублев проиграл Циципасу на выставочном турнире в Абу-Даби
Политика
Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу
Поздно вечером в пятницу 20 декабря представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА "Новости".
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою
Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева снялись в новогоднем шоу Ивлеевой
Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным поучаствовали в съемках новогодней программы Насти Ивлеевой.
Общество
В Японии остановят два атомных реактора из-за террористической угрозы
Японская энергетическая компания Kansai Electric Power, которая обслуживает АЭС, не успеет к этим срокам получить новые документы от Комитета по контролю за ядерной энергетикой и объекты придется остановить.
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Футбол
Макаров заключит с «Рубином» контракт на три года
Контракт полузащитника с нижнекамским «Нефтехимиком» рассчитан до 30 июня 2020 года.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Отмечается, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. Дроздов рассказал, как происходит перерасчет.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Общество
Россияне назвали источники новогоднего настроения
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Происшествия
В Уфе произошёл пожар в производственном здании
Общество
S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Политика
В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Политика
Трамп торопит демократов с импичментом: «Они нарушают конституцию»
Globallookpress Президент США Дональд Трамп заявил, что его политические оппоненты из Демократической партии затягивают процедуру импичмента и не торопятся передавать обвинительное заключение в Сенат.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Биатлон
Норвежец Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Шоу-бизнес
Богомолов вышел в свет с Собчак в неподобающем виде
Режиссер Константин Богомолов в компании своей супруги, телеведущей Ксении Собчак посетил премьеру фильма «Союз Спасения», появившись на мероприятии в одежде не делового стиля, а в свитере.
Общество
Открылась продажа субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток
Российские авиаперевозчики "Аэрофлот" и S7 Airlines начали продавать авиабилеты по субсидируемым тарифам в экономическом классе на следующий год в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград.
Общество
ГИБДД может получить право проверять водителей на алкоголь без понятых
Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства, ГИБДД сможет проводить предварительные проверки автомобилистов на алкоголь и наркотики с помощью экспресс-теста.
Происшествия
В Волгоградской области автобус столкнулся с «КамАЗом»
Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком "КамАЗ" на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
Хоккей