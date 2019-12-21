Происшествия

РБКРБКНа Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии

На Садовом кольце в Москве два автомобиля загорелись после столкновения. На место происшествия были направлены спасатели, которые оперативно ликвидировали возгорание, сообщил РБК дежурный пресс-службы МЧС по Москве. Инцидент произошел по адресу Большая Садовая улица, дом 1.
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В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

РИА Новостивчера в 13:04

Движение на Садовом кольце восстановили после ДТП с возгоранием машин

Вечерняя Москвавчера в 13:48

На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии

РБКвчера в 13:02

Движение транспорта на Садовом кольце восстановлено после ДТП

Москва 24вчера в 13:58

Возгорание автомобиля произошло на Садовом кольце Москвы из‑за ДТП

РИАМОвчера в 12:56

Движение транспорта на Садовом кольце восстановлено в полном объеме после ДТП

Агентство Москвавчера в 13:50

Движение по Садовому кольцу в Москве полностью восстановлено после ДТП

ТАССвчера в 14:03
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Теннис

Рублев проиграл Циципасу на выставочном турнире в Абу-Даби

Спорт-Экспресс 19 декабря в 08:12
Политика

Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу

Поздно вечером в пятницу 20 декабря представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 декабря в 15:46
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия 20 декабря в 19:51
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Известия вчера в 15:22
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost 20 декабря в 00:00
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 19:51
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева снялись в новогоднем шоу Ивлеевой

Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным поучаствовали в съемках новогодней программы Насти Ивлеевой.
ФАН вчера в 21:56
Общество

В Японии остановят два атомных реактора из-за террористической угрозы

Японская энергетическая компания Kansai Electric Power, которая обслуживает АЭС, не успеет к этим срокам получить новые документы от Комитета по контролю за ядерной энергетикой и объекты придется остановить.
REGNUM вчера в 22:40
Общество

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Вести.Ru вчера в 08:17
Футбол

Макаров заключит с «Рубином» контракт на три года

Контракт полузащитника с нижнекамским «Нефтехимиком» рассчитан до 30 июня 2020 года.
Чемпионат вчера в 15:37
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Отмечается, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. Дроздов рассказал, как происходит перерасчет.
РИА Новости вчера в 23:17
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru 20 декабря в 02:45
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском 20 декабря в 09:15
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Общество

Россияне назвали источники новогоднего настроения

Телеканал 360° вчера в 23:15
Кино

В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Evo-rus.com 20 декабря в 14:47
Происшествия

В Уфе произошёл пожар в производственном здании

RT на русском вчера в 23:35
Общество

S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Газета.Ru вчера в 20:54
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru вчера в 15:10
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
Политика

Трамп торопит демократов с импичментом: «Они нарушают конституцию»

Globallookpress Президент США Дональд Трамп заявил, что его политические оппоненты из Демократической партии затягивают процедуру импичмента и не торопятся передавать обвинительное заключение в Сенат.
РЕН ТВ вчера в 21:18
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета вчера в 05:33
Биатлон

Норвежец Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Газета.Ru вчера в 08:53
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Ruposters.ru 20 декабря в 08:58
Шоу-бизнес

Богомолов вышел в свет с Собчак в неподобающем виде

Режиссер Константин Богомолов в компании своей супруги, телеведущей Ксении Собчак посетил премьеру фильма «Союз Спасения», появившись на мероприятии в одежде не делового стиля, а в свитере.
Слово и Дело вчера в 03:26
Общество

Открылась продажа субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток

Российские авиаперевозчики "Аэрофлот" и S7 Airlines начали продавать авиабилеты по субсидируемым тарифам в экономическом классе на следующий год в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград.
Российская газета 20 декабря в 22:50
Общество

ГИБДД может получить право проверять водителей на алкоголь без понятых

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства, ГИБДД сможет проводить предварительные проверки автомобилистов на алкоголь и наркотики с помощью экспресс-теста.
Газета.Ru 20 декабря в 01:42
Происшествия

В Волгоградской области автобус столкнулся с «КамАЗом»

Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком "КамАЗ" на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
РИА Новости вчера в 02:57
Хоккей

Два очка Орлова принесли «Вашингтону» победу над «Тампой» в матче НХЛ

ТАСС Спорт вчера в 22:15
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