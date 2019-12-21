На Садовом кольце в Москве два автомобиля загорелись после столкновения. На место происшествия были направлены спасатели, которые оперативно ликвидировали возгорание, сообщил РБК дежурный пресс-службы МЧС по Москве. Инцидент произошел по адресу Большая Садовая улица, дом 1.

На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии

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