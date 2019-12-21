Происшествия

РБКРБКНа Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии

На Садовом кольце в Москве два автомобиля загорелись после столкновения. На место происшествия были направлены спасатели, которые оперативно ликвидировали возгорание, сообщил РБК дежурный пресс-службы МЧС по Москве. Инцидент произошел по адресу Большая Садовая улица, дом 1.
Читать в источнике
Комментировать46

Подробнее о событии

Движение транспорта на Садовом кольце восстановлено в полном объеме после ДТП

Агентство Москва13:50

Движение по Садовому кольцу в Москве полностью восстановлено после ДТП

ТАСС14:03

На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии

РБК13:02

Движение транспорта на Садовом кольце восстановлено после ДТП

Москва 2413:58

Возгорание автомобиля произошло на Садовом кольце Москвы из‑за ДТП

РИАМО12:56

В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

РИА Новости13:04

Движение на Садовом кольце восстановили после ДТП с возгоранием машин

Вечерняя Москва13:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 19:24, Ашберн
Авто

Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

Letnews.ru вчера в 11:55
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU 12:00
Общество

Потанин назвал экономические реформы 90-х годов лекарством

Один из богатейший людей России Владимир Потанин считает экономические реформы 90-х годов лекарством или болезненной операцией, которая нужны была стране в тот момент.
Московский Комсомолец 03:01
Наука

Найден древнейший ископаемый лес на планете

При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Дилетант 08:48
Происшествия

Пьяный мужчина в Хабаровском крае застрелил своего маленького сына

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Хабаровского края, который застрелил своего маленького сына.
ТАСС 06:20
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в мотеле в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе в результате пожара в мотеле Alpine Motel Apartments погибли по меньшей мере пять человек, еще 13 пострадали.
Газета.Ru 14:52
Шоу-бизнес

Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна

Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.
РИА Новости 17:55
Футбол

«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате Франции

В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем".
Вести.Ru 17:40
Армия и оружие

Трамп объявил о создании Космических войск в США

Piter.tv 12:35
Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс 10:27
Экономика

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года.
РИА Новости вчера в 12:40
Технологии

Умные города и искусственный интеллект станут ИБ-трендами 2020 года

Ещё одним трендом 2020 года станет создание умных зданий и целых умных городов.
News.ru 19 декабря в 05:25
Общество

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Вести.Ru 08:17
Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа.
RT на русском 10:07
Здоровье

Перенесших инфаркт и инсульт россиян обеспечат бесплатными лекарствами

Россияне, которые перенёсли инфаркт миокарда и инсульт, с 2020 года будут получать бесплатные лекарства.
Kazanfirst.ru вчера в 00:21
Происшествия

В Волгоградской области автобус столкнулся с «КамАЗом»

Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком "КамАЗ" на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
РИА Новости 02:57
Музыка

Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину

Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости 16:48
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском вчера в 03:21
Наука

Влияние сахара на мозг

Специалисты рассказали о влиянии сахара на мозг человека.
Пишет Омск вчера в 10:08
Энергетика

Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
Взгляд.ру 13:00
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»

Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Kinonews.ru 19 декабря в 02:02
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия вчера в 19:51
Общество

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
Вести.Ru 09:25
Кино

Названа десятка худших фильмов 2019 года

Названы худшие фильмы 2019 года.
Газета.Ru 13:33
Шоу-бизнес

Дана Борисова сдала анализы на наркотики

Телеведущая Дана Борисова сдала анализы на содержание в крови запрещенных веществ.
РЕН ТВ 04:33
Армия и оружие

В США рассказали о «сдерживании российской агрессии» у берегов Сирии

Взгляд.ру 11:18
Единоборства

Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости 15:20
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 12:01
Кино

Сюжет Бэтмена

Портал We Got This Covered поделился подробностями сюжета предстоящего «Бэтмена» режиссёра Мэтта Ривза.
Фильм.ру 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное