Происшествия
РИА НовостиНа Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины
Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, ещё около 30 по-прежнему ждут помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
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На юге Сахалина завершилась спасательная операция по снятию рыбаков с льдины в море
Интерфакс - Россия02:10
Сахалинцы, уплывшие на побитом припае в море, построили ледяной плот с таксой в 300 рублей
РИА Сахалин-Курилывчера в 23:03
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о новой структуре аппарата правительства.
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Елена Воробей перенесла операцию
Об операции Елена Воробей написала у себя на странице в Instagram.На данный момент актриса находится а больнице и уже сообщила поклонникам в комментариях о том, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
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Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
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Как заявили юристы пары, даже после переезда в Канаду, отказавшись от королевских титулов, супруги подвергаются преследованию со стороны папарацци.
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Акции ВТБ выросли на дивидендах
Андрей Костин подтвердил выплаты в размере 50% от чистой прибыли банка Акции ВТБ на Московской бирже резко выросли после того, как глава второго по величине активов российского банка Андрей Костин подтвердил, что ВТБ планирует направить на дивиденды за 2019 год 50% от чистой прибыли.
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Новый Doom Eternal будет вдвое больше, чем предыдущая игра серии
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Если Туркменистан захочет отправить в космос первого в своей независимой истории космонавта, Россия поможет его подготовить, заявил сегодня в туркменской столице вице-президент Российской академии космонавтики имени Циолковского, летчик-космонавт, Герой России Юрий Батурин.
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь второе гражданство или вид на жительство другого государства, и объяснила, почему в них нужно включить дипломатов.
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Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
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Схема выхода Банка России из капитала Сбербанка находится на финальной стадии доработки.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
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Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
В конце статьи Тед Ролл приходит к выводу, что США "немало потрудились", чтобы разрушить СССР.
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