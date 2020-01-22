Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины

Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, ещё около 30 по-прежнему ждут помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
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Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

Известия00:55

Спасатели эвакуировали более 200 человек со льдин в заливе Мордвинова

АСТВ01:08

Появилось видео спасения рыбаков со льдины на Сахалине

РБК02:46

На Сахалине завершили эвакуацию всех рыбаков, оказавшихся на оторванной льдине

ТАСС02:30

На Сахалине спасли всех 250 рыбаков с оторвавшейся льдины

РИА Новости03:08

На юге Сахалина завершилась спасательная операция по снятию рыбаков с льдины в море

Интерфакс - Россия02:10

Сахалинцы, уплывшие на побитом припае в море, построили ледяной плот с таксой в 300 рублей

РИА Сахалин-Курилывчера в 23:03
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Политика

Объявлен новый состав правительства РФ

Новым главой Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев. Министром науки и высшего образования России стал Валерий Фальков.
Эхо Москвы вчера в 12:00
Армия и оружие

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Известия 20 января в 15:09
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
REGNUM 03:05
Общество

Максим Акимов возглавит «Почту России»

Бывший вице-премьер Максим Акимов возглавит «Почту России», сообщили «Ведомостям» два человека, близких к Акимову.
Ведомости 04:34
Армия и оружие

Российский подводный флот медленно умирает

Утро.ru 20 января в 23:50
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о смене власти в Венесуэле

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление государственного секретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле.
Народные новости вчера в 05:38
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
ТАСС 03:13
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Lenta.ru вчера в 18:49
Фигурное катание

В Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию

В среду, 22 января, в австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию.
Pravda.Ru 01:55
Происшествия

В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева

В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Интерфакс 04:09
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
РИА Новости 01:39
Происшествия

Школьника засосало в слив в московском аквапарке

Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Вести.Ru 03:49
Общество

Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель посольства Британии в Москве.
РИА Новости 03:59
Политика

Новым главой Росреестра назначен Олег Скуфинский

Новым главой Росреестра назначен Олег Скуфинский, до этого работавший заместителем полпреда президента РФ в ДФО, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости 02:36
Общество

Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе

Руководство спортивного комплекса "Анжи-Арена" в Каспийске (Дагестан) запретило женщинам посещать бассейн, сообщили РИА Новости в спорткомплексе.
РИА Новости вчера в 07:22
Гаджеты

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone

Поставщики американской корпорации Apple Inc. начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале.
РБК 04:37
Общество

В Хабаровске опровергли информацию о коронавирусе у пассажира из КНР

В Хабаровске у туриста из КНР не подтвердилось подозрение на распространяющийся в Китае коронавирус.
Российская газета 02:47
Общество

В Москве «заминировали» более 30 станций метро

Более 30 станций московского метро получили анонимные сообщения о минировании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:50
Гаджеты

Huawei объявила о старте продаж нового Y6s

АБН 03:16
Политика

Президентом Греции впервые избрали женщину

Президентом Греции избрана Екатерина Сакелларопулу, председатель высшего административного суда Греции – Государственного совета.
РИА Новости 04:11
Спорт

Матыцин назначен министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин назначен министром спорта России.
News.ru вчера в 12:17
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Кино

«Ведьмак» от Netflix поставил рекорд сервиса по просмотрам

Компания Netflix опубликовала график сервиса Google Trends, показывающий, что сериал «Ведьмак» поставил рекорд среди всех шоу сервиса.
iReactor 01:05
Политика

Министром экономического развития России назначен Максим Решетников

Бывший глава Пермского края Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития Российской Федерации.
REGNUM вчера в 12:30
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия вчера в 11:17
Здоровье

В Китае предупредили о возможных мутациях нового типа коронавируса

Заместитель главы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь заявил, что риск распространения нового типа коронавируса растёт из-за возможных мутаций.
RT на русском 00:02
Общество

Саудовский принц помог хакерам взломать телефон основателя Amazon

К взлому телефона основателя Amazon оказался причастен наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман.
Российская газета вчера в 21:56
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
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