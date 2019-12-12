Управление автомобильных дорог по Сахалинской области в четверг из-за неблагоприятных погодных условий остановило движение для всех видов транспорта на автодороге Корсаков - Озерское на юге Сахалина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

с чего всё началось

С утра 12 декабря на Сахалине из-за сильного снегопада и ветра прекращено движение автотранспорта по дороге, соединяющей город Корсаков с селом Озерское, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

На Сахалине из-за циклона остановили движение по трем участкам дорог

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