Общество

Российская газетаРоссийская газетаНа Сахалине из-за циклона остановили движение по трем участкам дорог

С утра 12 декабря на Сахалине из-за сильного снегопада и ветра прекращено движение автотранспорта по дороге, соединяющей город Корсаков с селом Озерское, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
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с чего всё началось

Автодорога на юге Сахалина закрыта из-за циклона

Управление автомобильных дорог по Сахалинской области в четверг из-за неблагоприятных погодных условий остановило движение для всех видов транспорта на автодороге Корсаков - Озерское на юге Сахалина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
ТАССвчера в 20:21

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Сахалинские рыболовы не могут уехать домой из-за перекрытой дороги

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Еще две дороги закрыли на Сахалине из-за метели

REGNUMвчера в 22:24

Из-за снегопада и гололеда на Сахалине перекрыли четыре трассы

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Автодорога на юге Сахалина закрыта из-за циклона

ТАССвчера в 20:21

Из-за циклона на юге Сахалина закрыли автодорогу

Общественное телевидение Россиивчера в 21:25

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SakhalinMedia.ruвчера в 19:15

Еще два участка дорог закрыли для проезда на Сахалине

АСТВвчера в 19:53
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
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Lenta.ru вчера в 23:32
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РИА Новости вчера в 21:50
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Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

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Российская газета вчера в 15:10
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Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.
Общественное телевидение России вчера в 08:31
Гаджеты

Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов

Сотрудники сервиса AnTuTu презентовали общественности новый рейтинг самых мощных смартфонов за ноябрь 2019 года.
7 новостей 09 декабря в 14:15
Происшествия

В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками

Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика

Лаврова обвинили в искажении фактов

В Госдепе заявили, что глава МИД РФ, мягко говоря, сказал неправду о том, что на встречах в Вашингтоне не обсуждал мнимое вмешательство Москвы в американские президентские выборы.
Утро.ru вчера в 10:40
Происшествия

Крупный пожар произошел на заводе в Екатеринбурге

«В 11:58 (по местному времени) поступила информация о пожаре на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Главного управления МЧС по Свердловской области.
URA.Ru вчера в 02:43
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

RT на русском вчера в 21:48
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

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РИА Новости вчера в 19:05
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости вчера в 10:06
Происшествия

Пропавший в Приморье катер обнаружили у берегов Японии без экипажа

Российская газета вчера в 20:01
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Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Российская газета вчера в 16:32
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Актриса Анастасия Заворотнюк останется парализованной навсегда

Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона.
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Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

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Политика

В Великобритании пройдут парламентские выборы

В Великобритании пройдут досрочные выборы в парламент, передает ОТР. По их результатам изберут новый состав Палаты общин.
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Общество

Сериал с Зеленским убрали с российского телевидения

Lenta.ru вчера в 15:19
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Российская артиллерия в начале 2020 года получит «пластиковые» снаряды

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что в первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск России будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами.
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Технологии

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В 2019 году пользователи популярной операционной системы получали уведомление, о том, что в январе 2020 года прекращается поддержка Windows 7. Теперь некоторые пользователи пишут, что уведомление теперь выводится в виде полноценного всплывающего окна.
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Политика

Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
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Общество

Главный врач германской клиники назвал причину смерти Лужкова

У скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.
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Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

Popcake вчера в 02:00
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К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что во время «нормандского саммита» в Париже у членов российской делегации «сдали нервы».
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Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
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Vprognoze.ru вчера в 13:27
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