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Российская газетаНа Сахалине из-за циклона остановили движение по трем участкам дорог
С утра 12 декабря на Сахалине из-за сильного снегопада и ветра прекращено движение автотранспорта по дороге, соединяющей город Корсаков с селом Озерское, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
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Управление автомобильных дорог по Сахалинской области в четверг из-за неблагоприятных погодных условий остановило движение для всех видов транспорта на автодороге Корсаков - Озерское на юге Сахалина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.ТАССвчера в 20:21
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