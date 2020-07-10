Происшествия
REGNUMНа Сахалине по подозрению в убийстве ребёнка задержана семейная пара
Южно-Сахалинск, 10 июля 2020, 03:49 — REGNUM На Сахалине сотрудники правоохранительных органов задержали семейную пара, которая подозревается в убийстве пропавшей 6 июля восьмилетней девочки. Главного подозреваемого задержали ещё до обнаружения тела ребёнка.
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с чего всё началось
Главного подозреваемого задержали еще вчера вечером, а труп сахалинки обнаружили сегодня утром далеко в лесу в Холмском районе. Виктория села в машину к семейной паре. Мужчина 1971 года рождения, женщина — 1988.Сахалин.Инфо19:07
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На официальном сайте НХЛ (Национальная хоккейная лига) появился список лучших игроков позиции левого нападающего, которые будут играть в матчах плей-офф.
CT news 09:18
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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Недавно стало известно, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, почти в два раза старше себя - фигуристом Ильей Авербухом.
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Футбол
Гендиректор «Зенита» заявил о необходимости «затянуть пояса»
В ближайшее время петербургскому футбольному клубу «Зенит» придется «затянуть пояса» из-за изменения финансовой ситуации в команде, рассказал гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.
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Технологии
Microsoft создала для пользователей Teams виртуальные аудитории
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Происшествия
Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия 16:51
Кино
На студии Disney началась работа над фильмом «Трон-3»
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Шоу-бизнес
Джоли и Питт нашли компромисс в вопросе опеки над детьми
Напоминаем, что Питт и Джоли подали на развод четыре года назад и долгое время вопрос с опекой был острым.
Gazeta.SPb 20:31
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Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
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Kursk.com 02:29
Общество
Смертность в Петербурге в июне стала рекордной за последние 10 лет
По информации агентства, в городе показатель смертности за месяц поднимался выше шести тысяч человек только трижды за последние десять лет: в январе 2016 и 2017 года, а также в марте 2018 года.
Телеканал RTVI 15:53
Происшествия
Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
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Происшествия
Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции
Владивосток, 9 июля 2020, 08:34 — REGNUM Глава Приморского океанариума Сергей Логинов задержан правоохранительными органами и подозревается в коррупции.
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Общество
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 13:25
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Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
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Компания Sony инвестировала 250 млн долларов в Epic Games
Японская компания Sony инвестировала 250 млн долларов в американскую Epic Games.
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«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
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Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Валентина Матвиенко, являющаяся председателем Совета Федерации, прокомментировала систему получения политиками Российской Федерации статуса сенатора пожизненно.
CT news вчера в 15:15
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В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
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В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
Футбол
ЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате России
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и ЦСКА завершился крупной победой армейского клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
РБК вчера в 12:58