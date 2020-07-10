Главного подозреваемого задержали еще вчера вечером, а труп сахалинки обнаружили сегодня утром далеко в лесу в Холмском районе. Виктория села в машину к семейной паре. Мужчина 1971 года рождения, женщина — 1988.

с чего всё началось

Южно-Сахалинск, 10 июля 2020, 03:49 — REGNUM На Сахалине сотрудники правоохранительных органов задержали семейную пара, которая подозревается в убийстве пропавшей 6 июля восьмилетней девочки. Главного подозреваемого задержали ещё до обнаружения тела ребёнка.

На Сахалине по подозрению в убийстве ребёнка задержана семейная пара

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