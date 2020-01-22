Происшествия
REGNUMНа Сахалине около 600 рыбаков оторвались от берега на льдине
Оторванными от берега оказались около 600 рыбаков-любителей. На помощь к ним отправлены 18 сотрудников МЧС и 14 единиц техники, включая судно на воздушной подушке «Хивиус». Как сообщало ИА REGNUM, 22 января около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова на Сахалине.
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Около 600 рыбаков на Сахалине остались отрезанными от берега из-за любви к зубарю
РИА Сахалин-Курилы22:28
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Армия и оружие
США на территории Европы отработают сценарий войны с Россией
Сценарий учений предполагает начало войны между силами НАТО и Россией в 2028 году, задача учений — отработка ведения военных действий против России с применением новейших методов ведения войны, новейшей техники и применение «экспериментальной стратегии».
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Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова украинского замминистра иностранных дел Василия Боднара о том, что Москва пытается "украсть историю Украины-Руси".
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Эксперт назвал систему пенсионных фондов порочной
Эксперт подчеркнул, что пенсионные фонды должны инвестировать деньги, чтобы их ресурсы росли.
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Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным
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Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы
Победителем неофициального командного зачета турнира стала сборная России, завоевавшая все золотые медали.
Происшествия
В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей
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Песков прокомментировал новость об отставке Суркова
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Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Армия и оружие
Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз
Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
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Гражданина КНР госпитализировали в Иркутске с подозрением на новый тип коронавируса. Мужчину доставили в инфекционную больницу.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева встретила китайский Новый год с друзьями
Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
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Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
Общество
Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
Армия и оружие
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Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
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Останки оленей помогли растениям и членистоногим
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На европейском рынке реализация новой Skoda Octavia стартовала уже в январе, а в нашей стране новинка появится только в четвертом квартале текущего года.
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Шоу-бизнес
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В РПЦ объяснили надобность золотых куполов
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
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Число заразившихся новым коронавирусом в КНР достигло 1975 человек
Ранее сообщалось, что число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 54 человек, зафиксировано более 300 новых случаев заражения.
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